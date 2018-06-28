Сборная Германии по футболу покинула Россию после вылета с чемпионата мира

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Германии вылетела из Москвы во Франкфурт-на-Майне после завершения выступления на чемпионате мира по футболу.
Самолет с футболистами немецкой команды вылетел из аэропорта Внуково с часовой задержкой.
В среду в Казани сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:2. Немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф впервые в истории. Ранее они проиграли мексиканцам со счетом 0:1 и победили шведов (2:1).
Сборная Германии является действующим чемпионом мира. С 2002 года немцы всегда входили в тройку призеров на чемпионатах мира, став первой командой, которой это удавалось на четырех мировых первенствах подряд. На турнире 2002 года они завоевали серебро, в 2006-м и 2010-м - бронзу, в 2014-м - золото. В 2017 году сборная Германии выиграла Кубок конфедераций.