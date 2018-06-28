Сборная Германии по футболу покинула Россию после вылета с чемпионата мира

Самолет с футболистами немецкой команды вылетел из аэропорта Внуково с часовой задержкой

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Германии вылетела из Москвы во Франкфурт-на-Майне после завершения выступления на чемпионате мира по футболу. Самолет с футболистами немецкой команды вылетел из аэропорта Внуково с часовой задержкой.

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