Путин и Инфантино в Парке футбола на Красной площади дали старт матчу детской команды

Президент России и глава ФИФА понаблюдали за тренировкой юных футболистов, а потом и сами попробовали поразить ворота

Путин и Инфантино вышли на поле и ввели мяч в игру. Глава ФИФА дал пас, а президент РФ ударил по воротам, однако юный голкипер отразил удар, поймав мяч.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил в четверг футбольный парк на Красной площади. Вместе с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино он дал старт матчу детской команды "Тотем".

Путин пришел на Красную площадь, где к чемпионату мира открыли Парк футбола

Матч, который открыли Путин и Инфантино, показательный. На поле вышли воспитанники клуба "Тотем". До этого они неделю тренировались со сборной Португалии на их базе.

Игроков разбили на две команды: одну из них тренировал чемпион мира 1990 года немец Лотар Маттеус, вторую - двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. В составах команд были известные футболисты: за одну играл Карлес Пуйоль, а за другую - Икер Касильяс.

Разминка перед игрой

Путин, в строгом костюме, но без галстука, пришел в парк пешком прямо из Кремля. Перед началом матча он и Инфантино осмотрели парк, где выставлен главный трофей проходящего в РФ футбольного первенства. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин рассказали им о проекте.

Затем Путин и Инфантино прошли к футбольному тренажеру. Они понаблюдали за тренировкой юных футболистов, а потом и сами попробовали поразить ворота.

С первых ударов это не удалось ни президенту, ни главе ФИФА, однако со второй попытки Путин забил гол. Затем второй удар выполнил и Инфантино и, также поразив ворота, отметил: "Один - один".

Торжественное открытие Парка футбола на Красной площади состоялось неделю назад, он будет работать до закрытия турнира 15 июля.