Сборная России сыграет в белых футболках в матче 1/8 финала ЧМ с командой Испании

Первые два матча группового этапа сборная России провела в форме красного цвета, игру третьего тура - в белых футболках

ТАСС, 28 июня. Футболисты сборной России сыграют в белой форме в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщается на официальной странице российской команды в Twitter.

В матче 1/8 финала с @SeFutbol сборная России сыграет в белой форме! ⚪ @FIFAWorldCup @fifaworldcup_ru pic.twitter.com/9Wd1is9ycg

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе А. Подопечные Станислава Черчесова одержали две победы в трех матчах над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В заключительной встрече группового этапа российская национальная команда уступила уругвайцам (3:0), которые в итоге заняли первое место в группе.

Первые два матча группового этапа сборная России провела в форме красного цвета, игру третьего тура - в белых футболках.

Встреча сборных России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - в 17:00 мск.