Полиция не зафисировала происшествий на "Екатеринбург-Арене" во время матчей ЧМ

За время проведения чемпионата мира в Екатеринбурге сотрудники ведомства помогли нескольким иностранным гостям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Полиция не зафиксировала происшествий на стадионе "Екатеринбург-Арена" во время четырех матчей группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"В Екатеринбурге состоялось четыре матча на стадионе "Екатеринбург-Арена", все они прошли без нарушений общественного порядка. Органы внутренних дел, наши коллеги из Росгвардии, курсанты Уральского юридического института и частные охранные предприятия, все службы и ведомства, которые взаимодействовали с силовиками, с поставленными задачами справились в полном объеме. Ни одного происшествия на стадионе "Екатеринбург-Арена" не допущено", - сказал Горелых.

За время проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге полиция помогла не одному иностранному гостю. Так, например, представители МВД нашли паспорт гражданина США, который приехал на Урал в качестве болельщика. Мужчина выронил документ в салоне авиалайнера в аэропорту Домодедово, ближайшим рейсом паспорт был доставлен в Екатеринбург.

Перед матчем сборных Мексики и Швеции, который прошел на стадионе "Екатеринбург-Арена" 27 июня, полицейские помогли заблудившемуся в Екатеринбурге болельщику сборной Мексики Хавьеру, которого на весь мир прославила его картонная копия. Сотрудники полиции доставили мексиканца к друзьям.

В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).