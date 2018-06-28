Бывший футболист сборной Аргентины Креспо посетил Парк футбола на Красной площади

Он поприветствовал гостей парка, а также потренировался вместе с детьми на аттракционах "Робокипер" и "Быстропас"

Он поприветствовал гостей парка, а также потренировался вместе с детьми на аттракционах "Робокипер" и "Быстропас". Креспо отметил навыки юных посетителей парка. Также аргентинский футболист принял участие в автограф-сессии.

"Я в первый раз в парке, и мне здесь очень понравилось, - сказал посетитель парка Даниил. - Я попробовал забить роботу-вратарю, и у меня это получилось, еще я сфотографировался с легендарным футболистом Креспо. Я болею за сборную Аргентины, и Эрнан - один из моих кумиров. Я бы хотел вернуться в Парк футбола, чтобы сыграть на большом поле и попробовать забить "Робокиперу".

Парк футбола работает на Красной площади каждый день с 10:00 до 22:00. Вход на территорию парка свободный. Посетители могут принять участие в конкурсах, а также попробовать забить гол "Робокиперу", проверить меткость на футбольных симуляторах "Бомбардир" или "Быстропас", а также спастись от жары в павильоне "Зима", где все города - организаторы турнира представлены ледовыми скульптурами.