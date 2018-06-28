Инфантино: футбол в России сделает шаг вперед благодаря аренам, построенным к ЧМ-2018

Президент ФИФА назвал великолепным общее впечатление от чемпионата мира

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский футбол сделает еще один шаг вперед благодаря стадионам и инфраструктуре, созданной к чемпионату мира. Об этом журналистам сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Футбол очень популярен в России. И благодаря новым великолепным стадионам и инфраструктуре футбол в стране сделает еще один шаг вперед", - сказал Инфантино.

Президент ФИФА назвал великолепным общее впечатление от чемпионата мира. "Классные матчи, отличная организация, все наслаждаются футболом. Россия - гостеприимная страна. Если вы погуляете по городам, то увидите мужчин, женщин, детей в футболках различных сборных", - отметил он.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи проводятся на 12 стадионах, многие из которых были построены к турниру.