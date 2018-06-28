Самый известный в Польше фанат исполнил в аэропорту Волгограда песню в поддержку сборной

Анджей Бобовски заявил журналистам, что будет болеть за команду России в матче 1/8 финала со сборной Испании

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Легендарный польский болельщик Анджей Бобовски, которому 78 лет, прибыл в четверг из Москвы в Волгоград на матч чемпионата мира по футболу Япония - Польша. В аэропорту он спел на польском языке куплет из песни болельщиков, в которой поклонники сборной призывают "красно-белых" (цвета польского флага) к победе.

"Мне 78 лет, я не пропустил ни одного чемпионата мира по футболу - это 11 чемпионатов мира и около 140 матчей. Для того, чтобы приехать на чемпионат в Россию, я продал свою коллекцию значков, билетов, которую собирал все эти годы. Да, жалко, но я вновь смог попасть на чемпионат мира и почувствовать этот футбольный праздник. Чемпионат мира в России отлично организован",- сказал Бобовски.

Он также заявил журналистам, что будет болеть за команду России в матче 1/8 финала со сборной Испании. "Желаю России победы над испанцами и дойти до финала",- сказал болельщик.

Другие фанаты из Польши, прилетевшие на матч в Волгоград, устроили в волгоградском аэропорту настоящий флэшмоб - они танцевали и пели "Калинку", "Катюшу" и дружески приветствовали болельщиков из Японии, также прилетевших на матч в Волгоград.

Матч Япония - Польша пройдет в четверг на стадионе "Волгоград-Арена", начало игры - 17:00 мск. Сборная Польша потеряла шансы выйти группы, японская сборная имеет в своем активе четыре очка после двух матчей группового этапа чемпионата мира.