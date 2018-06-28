Инфантино не сомневается, что поле "Самара-Арены" будет в идеальном состоянии на матче ЧМ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не сомневается, что поле стадиона в Самаре будет в идеальном состоянии во время матча Колумбия - Сенегал. Об этом он рассказал журналистам.
Накануне тренировочные занятия обеих команд были перенесены с "Самара-Арены" для сохранения оптимального состояния газона на стадионе.
Предматчевая тренировка сборной Колумбии прошла в среду на стадионе "Восход", сенегальские футболисты позднее провели занятие на стадионе "Энергия".
"Сегодня я полечу в Самару, лично посмотрю на качество поля. У меня нет никаких сомнений, что оно будет в идеальном состоянии. Никаких жалоб не было", - сказал Инфантино.
Матч между командами Колумбии и Сенегала пройдет 28 июня, начало игры - 17:00 мск.
После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф. В параллельном матче группы H сыграют японские и польские футболисты.