Инфантино не сомневается, что поле "Самара-Арены" будет в идеальном состоянии на матче ЧМ

Матч между командами Колумбии и Сенегала пройдет 28 июня, начало игры - 17:00 мск

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не сомневается, что поле стадиона в Самаре будет в идеальном состоянии во время матча Колумбия - Сенегал. Об этом он рассказал журналистам.

Накануне тренировочные занятия обеих команд были перенесены с "Самара-Арены" для сохранения оптимального состояния газона на стадионе.