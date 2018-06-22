Путин пришел на Красную площадь, где к чемпионату мира открыли Парк футбола

Президента России сопровождает, в частности, глава ФИФА Джанни Инфантино

Более 22 тыс. человек посетили Парк футбола в Москве в первый день работы

Путина сопровождают президент ФИФА Джанни Инфантино, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и помощник президента России Игорь Левитин.

Кроме того, запланировано общение президента с игроками детского клуба "Тотем". Также президент символически введет мяч в игру на импровизированном футбольном поле, которое расположено в парке в непосредственной близости от ГУМа.

Торжественное открытие Парка футбола на Красной площади состоялось неделю назад, он будет работать до закрытия чемпионата 15 июля.