Умтити: у Месси сверхъестественные способности, но он не может спасать аргентинцев один

Защитник французской команды признал, что на уровне сборной игра Месси отличается от игры в "Барселоне"

ИСТРА /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси обладает сверхъестественными способностями, но команде Франции в 1/8 финала чемпионата мира стоит опасаться не только его одного. Такое мнение высказал журналистам защитник французской сборной, партнер Месси по испанской "Барселоне" Самюэль Умтити.

"Я общаюсь с Месси каждый день, его очень сложно остановить на поле, у него сверхъестественные способности. Мы постараемся его остановить, как умеем, но не стоит забывать, что у них есть не только он, есть еще очень хорошие нападающие и полузащитники", - считает Умтити.

"Мне кажется, что Месси переживает футбол, как мы его пережить можем лишь отчасти, это отражается в его решениях, видении игры, голах, - поделился защитник впечатлениями от каждодневной работы с Месси. - Он никогда не останавливается, не любит проигрывать, хочет всегда выигрывать. Честно говоря, когда приходил в "Барселону" не ожидал такого, но то, что он вытворяет, действительно потрясло. Такой техники нет больше ни у одного игрока в мире, иногда, чтобы отработать какой-то прием, он тратит весь день".

В то же время Умтити признал, что на уровне сборной игра Месси отличается от игры в "Барселоне". "Его манера игры в сборной и "Барселоне" отличается: вокруг него в сборной нет таких партнеров, как в клубе, поэтому меняется и его манера игры. Тем не менее, он их очень часто спасает. Аргентинцы с Месси крепки, но он не может делать все в одиночку", - заявил Умтити.

На вопрос, кто, по его мнению, является настоящим тренером сборной Аргентины - Хорхе Сампаоли или Месси, француз ответил: "Не думаю, что Месси их тренирует. То, что он играет за них, уже достаточно много".