Сборная Аргентины тренируется в полном составе перед матчем ЧМ-2018 с французами

Все 23 футболиста, включенные в состав национальной команды на чемпионат мира, вышли на поле тренировочной базы в подмосковных Бронницах

БРОННИЦЫ /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу проводит тренировку в полном составе перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции, передает корр. ТАСС с места событий.

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В среду аргентинцы обыграли команду Нигерии со счетом 2:1, что позволило им выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе D. В 1/8 финала команда Хорхе Сампаоли сыграет против сборной Франции. Встреча состоится в Казани 30 июня.

Все 23 футболиста, включенные в состав национальной команды на чемпионат мира, вышли на поле тренировочной базы в подмосковных Бронницах, где сборная Аргентины базируется во время турнира. Первые 15 минут занятия, за которыми было разрешено наблюдать прессе, игроки посвятили работе с мячом. Команда Хорхе Сампаоли проводит совместное тренировочное занятие с молодежной сборной Аргентины (игроки не старше 20 лет).

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.