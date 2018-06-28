Футболист сборной России Ерохин тренируется по индивидуальной программе

Игроки сборной России ведут подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира против испанцев

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Александр Ерохин тренируется по индивидуальной программе в рамках подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании. Передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ерохин начал тренировку в тренажерном зале. Предыдущие два занятия он пропускал из-за проблем со стопой.

Остальные игроки национальной команды тренируются в общей группе.

Матч 1/8 финала турнира между сборными Испании и России пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".