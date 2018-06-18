Почему сборная Германии впервые вылетела из группы на ЧМ

ТАСС объясняет причины провала действующих чемпионов мира на мировом первенстве в России

Последнее место сборной Германии в своей группе стало главной сенсацией чемпионата мира. Остальные фавориты пусть и со скрипом, но предварительную стадию преодолели, тогда как чемпионы мира отправились домой.

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Подобное произошло уже в третий раз подряд и в четвертый — за последние 20 лет (ранее не выходили из группы действующие на тот момент чемпионы мира из Франции в 2002 году, Италии — в 2010-м и Испании в 2014-м). Однако от бундестим, мощной германской машины, такого провала вряд ли кто ожидал. Сборная Германии с блеском выиграла год назад Кубок конфедераций, который также прошел на российских полях, причем на этом турнире выступали футболисты из ближайшего резерва. Казалось, немецкая команда легко переживет смену поколений, но Йоахим Лёв вновь доверился старой гвардии — а она его подвела. У поражения Германии несколько очевидных причин, но на поверхности лежит главная — лидеры команды находятся в столь плохой форме, что лучше эта сборная сыграть просто не могла. Лёв, как и его испанский коллега Висенте дель Боске четырьмя годами ранее, по сути, оказался заложником доверия футболистам, которые выиграли чемпионат мира. Хотя Германия могла привезти в Россию сразу несколько команд, способных бороться за титул, главный тренер выбрал наиболее опытную, которая побеждать, увы, уже не способна. 58-летний специалист возглавляет сборную Германии с 2006 года, причем до этого он два года помогал в тренерском штабе бундестим Юргену Клинсманну. При Лёве сборная Германии выиграла чемпионат мира в 2014 году, стала третьей в 2010-м, а также вице-чемпионом Европы в 2008-м и полуфиналистом Евро 2012 и 2016 годов. Невероятный подъем германского футбола произошел в результате серьезных реформ в начале 2000-х годов, которые стали неизбежными после провала на Евро-2000, где немцы также не вышли из группы. Через десять лет в стране выросло новое поколение победителей, и на нынешнем чемпионате мира выступали сразу семь футболистов, игравших еще на турнире 2010 года. До сих пор в строю голкипер Мануэль Нойер, защитник Жером Боатенг, полузащитники Сами Хедира, Тони Кроос и Месут Озил, а также форварды Томас Мюллер и Марио Гомес (он чемпионом мира в 2014 году не стал). За исключением разве что Крооса, принесшего единственную на этом турнире победу — над шведами (2:1), остальные ветераны турнир провалили. При этом Озил и Хедира неудачно сыграли в стартовой игре с мексиканцами (0:1), не вышли на поле в победной встрече со шведами (2:1), но… вновь оказались в стартовом составе в матче против команды Южной Кореи (0:2). Лёв не пошел на обновление Конечно, Лёву виднее — он видел состояние футболистов на тренировках, да и считать этот состав чересчур возрастным нельзя — в современном футболе возраст около 30 лет критическим не считается, а 30-летний рубеж из германских игроков преодолели лишь вратарь Нойер да Хедира. Но еще до чемпионата мира в Германии недоуменно изучали заявку команды на турнир, где не оказалось нескольких футболистов, которые могли бы освежить состав без потери в классе.

Сборная Германии в отборочном турнире чемпионата мира одержала 10 побед в 10 матчах, забив 43 гола. При этом в ее составе забивал 21 футболист, так что выбирать Лёву было из кого. Он пошел по пути наименьшего сопротивления, сделав ставку на хорошо ему известных игроков, которые подвести, казалось, не могли. Однако еще весной в Германии забили тревогу — команда слабо проводила товарищеские матчи, проиграв бразильцам, а затем еще и австрийцам. Но опять же Лёв не решился на кардинальные перемены в составе, хотя любому тренеру сложно на это решиться. Оставь он дома ветеранов, в случае неудачи его бы за это "высекли" еще сильнее. Вот только многолетние лидеры сборной Германии проводили не лучший свой сезон и в клубах, а Нойер и вовсе пропустил более полугода из-за травмы. Ситуация с вратарем хрестоматийна, Лёв не стал менять не набравшего форму голкипера, хотя было кем. Вторым в сборной считается Марк-Андре тер Штеген, который провел отличный сезон в "Барселоне" и успешно сыграл на Кубке конфедераций год назад. Нойера нельзя считать виновником провала, но действовал он не так уверенно, и это передалось всей команде. Слабо провели сезон как германские легионеры — Хедира, Озил, так и футболисты "Баварии". Хотя мюнхенцы вновь легко выиграли бундеслигу, в Лиге чемпионов "Бавария" вновь проиграла в полуфинале "Реалу". А лидеры нападения Томас Мюллер и Роберт Левандовский в шести матчах плей-офф забили лишь дважды — в стартовой игре 1/8 финала в ворота "Бешикташа". Левандовский — поляк, и его команда также провалила чемпионат мира, став, наряду с Германией, второй европейской командой, не прошедшей в плей-офф. Томас Мюллер приехал на чемпионат мира с целой авоськой голов — десять раз он отличился на предыдущих турнирах, и больше него из участников ЧМ-2018 не забивал никто. Но свой лицевой счет он так и не пополнил, потерявшись на привычном правом фланге, а в решающем матче с южнокорейцами и вовсе выйдя лишь на замену. Лидеры не нашлись Однако даже в такой ситуации, когда ведущие футболисты откровенно не в форме, кто-нибудь мог взять на себя роль лидера, повести партнеров в последний бой. Но в матче с Южной Кореей сборная Германии играла настолько академично, что было очевидным: даже если бы она сумела победить, далеко пройти по турнирной сетке с таким настроением не смогла бы. Удивительно, но у сборной Германии не нашлось в нужный момент вожака — даже аргентинец Лионель Месси, которого постоянно обвиняли в отсутствии лидерских качеств, повел свою команду за собой в "матче жизни" с нигерийцами, и она в концовке вырвала необходимую победу.

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Лучше других немцев здесь выглядел Тони Кроос, однако он по складу характера не может быть лидером. Кроос — замкнутый человек, который редко проявляет чувства, и встряхнуть команду он был просто не в состоянии. В этом и заключается еще одна причина провала немцев — таких игроков, как Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Мирослав Клозе, которые были лидерами не только на поле, но и в раздевалке, в ее составе больше нет. Будь в составе Лам или Швайнштайгер, вряд ли бы случился и скандал с турками по происхождению Озилом и Илкаем Гюндоганом, которые накануне чемпионата выложили совместное фото с Реджепом Эрдоганом, к которому в Германии отношение более чем неоднозначное. Общественное мнение требовало от Лёва исключить Озила и Гюндогана из заявки на чемпионат мира, но тренер делать этого не стал, а команда отнеслась к произошедшему в целом равнодушно. В итоге Озил сыграл просто отвратительно, не особо помог и Гюндоган. Не было и "Забиваки" В германской сборной неудачно сыграли все линии. Оборона рассыпалась в первом же матче с мексиканцами, которые просто разорвали ее на флангах, а в следующей игре со шведами пробоина случилась уже по центру. В полузащите никто так и не смог наладить игру, настолько разрозненными выглядели действия команды. Наконец, у команды Германии не оказалось забивного форварда — что кажется даже большей дикостью, чем слабая защита.