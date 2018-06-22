Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ

Больше всего зарубежные болельщики тратят на гостиницу, рестораны и магазины одежды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Средний чек иностранных болельщиков в городах чемпионата мира по футболу в России составляет 3,5 тыс. рублей, больше всего покупок совершают туристы с картами из США, Китая и Мексики. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель инновационной студии платежной системы Visa в России Антон Красненков со ссылкой на анализ данных компании.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. В каждом из них вы можете встретить болельщиков из-за рубежа. Какие советы вы можете им дать и как объяснить, где находится метро – в инфографике ТАСС.

"Средний чек на данный момент составляет 3,5 тыс. рублей у иностранцев. При этом средний чек по иностранным картам Visa в полтора раза выше в категориях еды и напитков, а также сувениров. Лидируют [по количеству трат] карты, выпущенные в США, Мексике и Китае", - сказал он.

По его словам, наибольшее количество транзакций совершено на стадионе "Лужники" в Москве (139 млн рублей), наименьшее на стадионе "Калининград" (16,5 млн рублей), при этом каждая пятая транзакция гостей из зарубежья бесконтактная. В целом по сумме покупок лидируют Москва (1,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (506 млн рублей) и Сочи (104 млн рублей).

Наибольший объем трат иностранных туристов приходится на такие категории, как "гостиничные услуги", "модная одежда", "рестораны и кафе", включая рестораны быстрого обслуживания, отметил он.

В пресс-службе компании добавили, что самый большой размер среднего чека по картам Visa, выпущенным иностранными банками, составил 23 тыс. рублей в категории товаров люкс, затем чек по оплате гостиничных услуг -15 тыс. рублей, и модной одежды - 8 тыс. рублей.

Чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля впервые проходит в 11 городах России на 12 стадионах.