В музее отметили, что немалую часть среди посетителей составляют представители стран Латинской Америки и Африки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Число посетителей Музея Победы на Поклонной горе с начала чемпионата мира по футболу превысило 130 тысяч человек, большинство из которых - болельщики из разных стран, сообщает в четверг пресс-служба музея.

"Количество посетителей за вторую половину июня этого года в пять раз превышает прошлогодние показатели, отмечают в администрации музея. С 14 по 28 июня все площадки музея и экскурсии посетили 131 984 человека, причем это происходит на фоне сезона отпусков и школьных каникул. Подавляющее число посетителей - болельщики из разных стран мира, приехавшие в Москву поддержать свои сборные", - говорится в сообщении.

Значительную часть среди гостей музея составляют представители стран Латинской Америки и Африки. Экскурсии посещают и гости из европейских стран - Франции, Испании, Португалии. Очень высок интерес к истории Великой Отечественной у болельщиков немецкой сборной, отмечают в музее.

"Музей Победы ввел скидки на посещение экспозиции при предъявлении паспорта болельщика. После этого доля гостей мундиаля в общем потоке экскурсантов определилась более точно. По предварительным данным, четыре из каждых пяти посетителей приехали в столицу России как зрители и болельщики чемпионата", - отметили в пресс-службе.

В музее добавили, что после начала прямых трансляций матчей в кинозале музея был отмечен возросший поток гостей.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.