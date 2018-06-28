Исландские болельщики не собираются продавать "Ниву" и отправятся на ней в Исландию

Гретар Йонссон и Кристбьорн Кьяртанссон выиграли автомобиль перед чемпионатом мира и приехали на нем в Россию

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Исландские болельщики Гретар Йонссон и Кристбьорн Кьяртанссон после вылета сборной с чемпионата мира не планируют продавать автомобиль "Нива" и готовы отправиться на нем обратно в Исландию. Об этом Йонссон сообщил ТАСС.

"Мы отправимся на ней домой. Не планируем продавать машину. Она в хорошем состоянии", - сказал Йонссон.

Ранее Кьяртанссон в Instagram написал, что они с Йонссоном задержатся в Ростове-на-Дону, несмотря на вылет исландской команды с турнира.

Болельщики выиграли автомобиль "Нива" в конкурсе перед стартом чемпионата мира и приняли решение отправиться на нем в Россию. Поездка заняла у них около десяти дней. Сборная Исландии не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира, набрав одно очко в трех матчах группового этапа.