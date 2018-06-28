Хиддинк посетил тренировку сборной России по футболу в Новогорске

Голландский специалист привел сборную России к бронзе Евро-2008

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды, которая готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Вот это гость! На тренировку @TeamRussia заглянул Гус Хиддинк! pic.twitter.com/NftQzKIhUP

Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 год. Под его руководством российские футболисты завоевали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

Перед тренировкой Хиддинк обратился на поле к игрокам на английском языке, а главный тренер команды Станислав Черчесов переводил его слова футболистам.

Матч команд России и Испании пройдет в "Лужниках" 1 июля, начало - в 17:00 мск.