Хиддинк посетил тренировку сборной России по футболу в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды, которая готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Вот это гость!— Сборная России (@TeamRussia) 28 июня 2018 г.
На тренировку @TeamRussia заглянул Гус Хиддинк! pic.twitter.com/NftQzKIhUP
Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 год. Под его руководством российские футболисты завоевали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.
Перед тренировкой Хиддинк обратился на поле к игрокам на английском языке, а главный тренер команды Станислав Черчесов переводил его слова футболистам.
Матч команд России и Испании пройдет в "Лужниках" 1 июля, начало - в 17:00 мск.
Гус Хиддинк посетил тренировку @TeamRussia и в своём неповторимом стиле выступил перед командой, пожелав ребятам удачи. А с переводом ему помог главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов #WorldCup pic.twitter.com/17uBMlhXee— Сборная России (@TeamRussia) June 28, 2018