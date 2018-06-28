Бывший игрок "Зенита" Бруно Алвеш заявил, что ЧМ-2018 особенное событие для него

Португалец отметил, что счастлив находиться на турнире в России

КРАТОВО /Московская область/, 28 июня /ТАСС/. Защитник сборной Португалии Бруно Алвеш заявил, что чемпионат мира по футболу в России является для него особенным событием.

"Я неоднократно говорил, что к России у меня особое отношение. В этой замечательной стране я провел несколько замечательных сезонов в санкт-петербургском "Зените", завел новых друзей, а самое главное приобрел важный жизненный опыт. Именно поэтому чемпионат мира в России является для меня особенным событием и дополнительной мотивацией", - сказал Алвеш на пресс-конференции.

"Я не знаю точно, даст ли мне тренер сыграть на этом мировом первенстве, но я хочу сказать, что я просто счастлив здесь находиться. У нас сильная команда, и все готовы биться за друг друга. Если ты попадаешь в список 23-х футболистов, которые поехали на чемпионат мира, значит тренер на тебя рассчитывает и ты должен быть готов на 100, а то и 120 процентов, что в любую секунду игры тебе понадобиться выйти на поле", - добавил Алвеш.

В 1/8 финала чемпионата мира португальцы сыграют с уругвайцами. Защитник сборной Португалии скептически отнесся к мнению о том, что матч станет противостоянием Криштиану Роналду и Луиса Суареса.

"Футбол - это командная игра, а не противостояние один на один. Иногда мы забываем, что залог победы - это кропотливая командная работа, а не индивидуальные действия. Да, Суарес и Роналду являются футболистами высочайшего уровня, однако не думаю, что матч станет противостоянием только этих двух нападающих. Давайте пока вообще ничего не будем загадывать на этот матч", - заключил футболист.

Матч между сборными Уругвая и Португалии состоится 30 июня в Сочи.