ВЦИОМ: уверенность россиян в победе сборной на ЧМ-2018 снизилась после проигрыша Уругваю

По данным опроса, только 8% россиян верят, что команда завоюет чемпионский титул

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уверенность россиян в том, что наша сборная станет чемпионом мира по футболу, снизилась после матча Россия - Уругвай, где наши футболисты проиграли соперникам 0:3. За игрой следили более половины респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"После проигрыша российской сборной команде Уругвая ожидания россиян относительно возможности завоевать чемпионский титул снизились с 14% (матч Россия - Египет) до 8%," - говорится в сообщении ВЦИОМ.

По данным опроса, 23% россиян верят, что наша сборная дойдет до четвертьфинала. Еще 12% ждут выхода в полуфинал (до матча Россия - Уругвай эта доля составляла 16%), 7% полагают, что команда попадет в финал.

За игрой сборных России и Уругвая следили 59% наших сограждан: 56% смотрели игру дома или на работе, около 2% - в кафе или баре, 1% - в фанзоне и наблюдали за игрой на стадионе.

Данные соцопроса свидетельствуют, что россиянам больше всего понравились игры российской сборной (49%), Уругвая (23%), Испании (19%), Португалии (17%), Германии (12%) и Хорватии (10%). При этом сборная России принесла и больше всего разочарования (32%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июня. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентов по случайной выборке. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.