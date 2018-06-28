Бруно Алвеш: сборная Португалии по футболу приехала в Россию за победой на ЧМ

В 1/8 финала чемпионата мира португальцы сыграют против команды Уругвая

КРАТОВО /Московская область/, 28 июня /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии готовы к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Уругвая, команда намерена выиграть турнир. Об этом на пресс-конференции заявил португальский защитник Бруно Алвеш.

В 1/8 финала чемпионата мира португальцы сыграют с уругвайцами 30 июня в Сочи. В четверг португальская команда провела очередную тренировку на базе в подмосковном Кратове.

"Многие критики нашей сборной говорят о том, что ждут возвращения португальской команды на родину уже в ближайшее воскресенье, однако хотелось бы сказать критикам, чтобы не торопились нас встречать в аэропорту. Мы готовы сыграть с командой Уругвая, поэтому давайте все разговоры отложим на послематчевые флеш-интервью. У нас сложный соперник, и мы максимально сконцентрированы на предстоящем матче. Мы приехали в Россию за победой на чемпионате мира и изо всех сил постараемся воплотить наши планы в реальность", - сказал Алвеш.

В понедельник сборная Португалии в заключительном матче группового этапа сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1 и заняла второе место в группе В.

"Считаю, что не стоит вешать определенные ярлыки на нашу сборную. Чемпионат мира в России ежедневно доказывает, что слабых команд на нем просто нет. Вчерашний вылет Германии это в очередной раз доказал. Сейчас важно двигаться шаг за шагом и день за днем готовиться к следующей игре. Только так, при максимальной концентрации и собранности придет успех", - отметил Алвеш.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.