Футболист "Рубина" Азмун в 23 года объявил о прекращении выступлений за сборную Ирана

Нападающий назвал это решение одним из самых сложных в жизни

ТАСС, 28 июня. Нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун объявил о том, что не будет выступать за сборную Ирана по футболу после чемпионата мира в России. Об этом 23-летний футболист написал на своей странице в Instagram.

"Играть за сборную страны было большой честью для меня, - написал Азмун. - К сожалению, я решил попрощаться со сборной. Возможно, это самое тяжелое решение в моей жизни, ведь молодым футболистам так трудно попасть в национальную команду".

"В жизни есть вещи, которые стоят на первом месте, - написал футболист. - Серьезная болезнь матери уже почти осталась позади, чему я был очень счастлив. Но, к сожалению, из-за оскорблений, которых не заслуживаю ни я, ни мои партнеры по сборной, ее болезнь обострилась, что заставляет меня сделать тяжелый выбор. Я выбираю мать".

Сборная Ирана заняла третье место в группе B на чемпионате мира и не смогла выйти в плей-офф. Иранцы победили команду Марокко (1:0), проиграли испанцам (0:1) и сыграли вничью с португальцами (1:1).

Азмун дебютировал за сборную Ирана в 2014 году. Он провел за команду 36 матчей, в которых забил 23 гола. На чемпионате мира в России в трех матчах он не забил ни одного мяча.