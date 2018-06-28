Травма футболиста сборной Бразилии Марсело оказалась несерьезной

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Повреждение защитника сборной Бразилии по футболу Марсело, из-за которого он был заменен в начале матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с сербами, оказалось несерьезным. Об этом он написал в своем Twitter.
Встреча сборных Бразилии и Сербии прошла в среду в Москве и завершилась победой бразильцев со счетом 2:0. Марсело вышел в стартовом составе и был заменен на 10-й минуте встречи. Позднее главный тренер бразильской национальной команды Тите сообщил, что защитника беспокоили боли в спине.
Obrigado a todos pelas mensagens!!!— Marcelotwelve (@MarceloM12) 27 июня 2018 г.
Graças a DEUS nao foi nada grave!!!
Em pouco tempo estarei de volta!!!
Muito feliz com a vitória!!!#M12 pic.twitter.com/q74OLd9xXR
"Спасибо всем за поддержку, слава богу, ничего серьезного не произошло, - сказал Марсело. - Через некоторое время вернусь на поле".
Победа над сербами позволила бразильцам набрать семь очков и с первого места выйти в плей-офф чемпионата мира из группы Е. В 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики, матч пройдет 2 июля в Самаре.
Чемпионат мира завершится 15 июля.