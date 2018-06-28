Травма футболиста сборной Бразилии Марсело оказалась несерьезной

Защитник покинул поле в начале матча против команды Сербии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Повреждение защитника сборной Бразилии по футболу Марсело, из-за которого он был заменен в начале матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с сербами, оказалось несерьезным. Об этом он написал в своем Twitter.

Встреча сборных Бразилии и Сербии прошла в среду в Москве и завершилась победой бразильцев со счетом 2:0. Марсело вышел в стартовом составе и был заменен на 10-й минуте встречи. Позднее главный тренер бразильской национальной команды Тите сообщил, что защитника беспокоили боли в спине.