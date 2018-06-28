Сборная Германии по футболу поблагодарила Россию за гостеприимство

Чемпионы мира покинули турнир в России, не сумев выйти из группы

ТАСС, 28 июня. Сборная Германии по футболу выразила благодарность России за гостеприимство, оказанное на чемпионате мира. Пост опубликован в Twitter сборной Германии.

В среду немцы проиграли команде Южной Кореи со счетом 0:2 в матче заключительного тура группового этапа и впервые в истории не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира. Ранее действующие чемпионы мира проиграли мексиканцам (0:1) и выиграли у шведов (2:1). В 1/8 финала из группы F вышли сборные Швеции и Мексики.

"Дорогие болельщики, мы разочарованы так же, как и вы, - написано в Twitter. - Чемпионат мира проходит раз в четыре года, и мы ожидали от себя намного большего. Извините, что мы играли не как чемпионы мира, как бы это ни было тягостно признавать, но мы заслужили вылет".

"Ваша поддержка была невероятной, - говорится в сообщении. - Мы вместе праздновали в 2014 году, но иногда в футболе необходимо принимать поражение и признавать, что твой соперник был лучше. Поздравляем сборные Швеции, Мексики и, конечно, Южной Кореи с их победой. Спасибо, Россия, за твое гостеприимство".

В полдень в четверг сборная Германии вылетит из Москвы во Франкфурт-на-Майне.