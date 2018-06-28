Глава федерации футбола Польши отметил теплый прием на ЧМ-2018 в России

Збигнев Бонек назвал мировое первенство в России фантастическим

ТАСС, 28 июня. Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил, что ни на одном чемпионате мира не видел такого теплого приема, как в России. Об этом он написал в Twitter.

"Был на многих чемпионатах мира, но такой организации, дружелюбия, гостеприимства, заботы и тепла не видел нигде, - написал Бонек. - Большое спасибо, Россия. Это фантастический чемпионат мира с фантастической атмосферой".

Сборная Польши проиграла командам Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3) и за тур до конца группового этапа лишилась шансов на выход в плей-офф. В четверг поляки сыграют с японцами в Волгограде (начало - 17:00 мск).

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Групповой этап завершится 28 июня, плей-офф стартует 30 июня. Финал турнира состоится 15 июля.