Тренер: сборная Сербии по футболу доказала на ЧМ-2018, что у нее светлое будущее

Команда заняла третье место в группе Е и не смогла выйти в плей-офф турнира

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии может гордиться своим выступлением на чемпионате мира по футболу в России, команда доказала, что у нее светлое будущее. Об этом ТАСС заявил помощник главного тренера сербов, бывший защитник московского "Локомотива" Милан Обрадович.

Сборная Сербии, выступавшая в группе Е, обыграла костариканцев (1:0), уступила швейцарцам (1:2) и бразильцам (0:2). Команда заняла третье место в квартете и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Прежде всего, я горжусь тем, как мы выступили во всех трех матчах. На таком сложном турнире, конечно, надо использовать свои моменты, но мы не смогли. Я горжусь командой, горжусь нашими молодыми игроками, горжусь нашей самоотдачей. Мы доказали, что любим и хотим играть в футбол, несмотря на то, с кем играем, у нас большое светлое будущее", - сказал Обрадович после встречи с бразильцами, которая прошла в среду в Москве на стадионе "Спартак".

Чемпионат мира завершится 15 июля.