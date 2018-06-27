СМИ: сборная Германии по футболу не заслужила выхода в 1/8 финала чемпионата мира

ТАСС, 28 июня. Немецкие издания после сенсационного вылета своей национальной команды с чемпионата мира по футболу в России на стадии группового раунда сошлись во мнении, что сборная не заслужила большего.
В среду команда Германии впервые в истории не смогла преодолеть групповой раунд финальной части чемпионата мира, действующие чемпионы мира проиграли сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и заняли последнее место в группе F, из которой в плей-офф вышли мексиканцы и шведы. Ранее немцы проиграли командам Мексики (0:1) и победили сборную Швеции (2:1). Ведущее немецкое издание Bild вышло четверг с заголовком на первой полосе "Без слов" с отсылкой к игре четырехлетней давности, когда команда обыграла в полуфинале мирового первенства бразильцев со счетом 7:1. Именно такой заголовок на первой полосе красовался после того матча, газета сравнила произошедшее с кошмарным сном, отметив, что сборная Германии "не заслужила большего".
Издание Frankfurter Allgemeine вышло с заголовком "Гибель Германии" на ведущей полосе. Газета отмечает, что матч с командой Южной Кореи контрастирует с игрой против шведов, в которой немцам удалось вырвать победу на последних секундах. Основная критика газеты, как и других немецких СМИ, адресована главному тренеру команды Йоахиму Лёву. В материале газеты под названием "Немецкое падение" отмечается, что Лёв потерял адекватность в восприятии реальности, также издание раскритиковало игроков, которые, по их мнению, не выглядели подавленными и растерянными после игры.
"Чемпионы мира не казались полностью удивленными, - отмечает Frankfurter Allgemeine. - Игроки команды, которая потерпела самое тяжелое поражение в истории немецкого футбола, все же не выглядели так, будто они были опустошены. Такое ощущение, что они заранее знали, что не пройдут далеко на этом чемпионате мира после игр с мексиканцами и шведами".
Авторитетная газета Sddeutsche Zeitung вышла с заголовком "Медленный крах", памятуя о том, как команда вырвала победу в матче со шведами, дав надежду на благоприятный исход в турнире, а затем бесславно сыграла с южнокорейцами. Издание обвиняет сборную в том, что футбол в ее исполнении был очень медлительным. В другой статье издания отмечается, что Лёв не выглядел удивленным после фиаско, поскольку, вероятно, знал причину неудач. "Команду покинули Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Мирослав Клозе, с которыми он долгое время работал, но ему так и не удалось найти им замену, поскольку молодое поколение, которое триумфально выступило на Кубке конфедераций 2017 года, выглядело неубедительно", - говорится в статье.
That’s about it, folks. The #tomorrowspaperstoday flame passes back to Ms @BBCHelenaLee tomorrow night. G’night all pic.twitter.com/C1qccMCxGw— Helen Miller (@MsHelicat) 27 июня 2018 г.
Ведущее немецкое футбольное издание Kicker вторит Bild: "Мы просто не заслужили выхода в плей-офф из этой группы. Бессильная и беспомощная игра против сборной Южной Кореи знаменует собой неловкое завершение ранее сверкающей восьмилетней эры".
Британские газеты The Sun, Daily Telegraph озаглавили первые полосы немецким словом Schadenfreude, что в переводе означает злорадство. Издание Daily Mail тоже не упустило возможности позлорадствовать, опубликовав обращение к читателям: "Получите свои полотенца и шезлонги, немцы начнут свой отпуск раньше после унижения на чемпионате мире. Это замечательно!"
Самая популярная газета Франции L’quipe вышла с заголовком La Berezina, что означает "полный крах". Это слово появилось во французском языке после сражения на реке Березина в ходе Отечественной войны 1812 года, в результате которого Великая армия Наполеона была практически уничтожена.
Ведущее спортивное издание Италии Gazzetta dello Sport отметило, что теперь и у сборной Германии появилась своя Южная Корея, напомнив, что итальянцы с испанцами сенсационно уступили этой азиатской команде в плей-офф чемпионата мира 2002 года.
Бразильская газета Estado de Sao Paulo написала, что "южнокорейцы отомстили за сборную Бразилии, Германия написала одну из самых постыдных глав в своей футбольной истории".