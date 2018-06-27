историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
28 июня, 04:39
Чемпионы мира немцы покидают турнир в России, бразильцы прогрессируют от матча к матчу
Футболисты сборной Германии
© Егор Алеев/ТАСС
Ближайшие матчи
28 июня, 17:00
Групповой этап
ЯпонияПольша
28 июня, 17:00
Групповой этап
СенегалКолумбия
28 июня, 21:00
Групповой этап
АнглияБельгия
расписание всех игр
Сборная Германии продолжила традицию, когда команда из Европы становится чемпионом мира, а на следующем турнире проваливается и не выходит из группы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Четырнадцатый день чемпионата мира в России принес главную пока сенсацию турнира - чемпионы мира немцы не сумели выйти из группы. В среду определились очередные две пары 1/8 финала, 2 июля в Самаре сыграют сборные Бразилии и Мексики, а 3 июля в Санкт- Петербурге - команды Швеции и Швейцарии.

Сборная Германии продолжила традицию, когда команда из Европы становится чемпионом мира, а на следующем турнире проваливается и не выходит из группы. Так было в 2002 году в Японии и Южной Корее со сборной Франции, через восемь лет в ЮАР оступились итальянцы, четыре года назад в Бразилии - испанцы. Теперь пришел черед и сборной Германии.

Немцы начали турнир с неожиданного поражения от мексиканцев со счетом 0:1. Во втором матче турнира со шведами чемпионы мира также рисковали потерять очки, и только победный выстрел Тони Крооса со штрафного в конце встречи позволил им сохранить хорошие шансы на выход в следующий раунд. Для спасительного шага им оставалось обыграть южнокорейскую сборную, которая изначально считалась аутсайдером группы и потерпела два поражения на старте.

Смотрите также
Тренер Лёв не считает, что в истории немецкого футбола наступили "темные времена"

Однако вместо победы сборная Германии получила два безответных мяча в свои ворота. В первом случае гол Ким Ён Гвона был засчитан после видеоповтора, а во втором главная звезда южнокорейской команды форвард лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил уже в пустые ворота. Отправившийся играть в центр поля вратарь немецкой сборной Мануэль Нойер потерял мяч в борьбе с соперником, и южнокорейцы организовали результативную атаку.

"Сложно сейчас подобрать слова, мы верили в успех до самого конца, создали множество моментов, - сказал после игры защитник Матс Хуммельс. - Команды, от которых ждали меньшего, сыграли очень хорошо, в том числе я говорю и о сборной Мексики. Мы же в последний раз убедительно выглядели только осенью 2017 года, что было уже достаточно давно".

Главный тренер Йоахим Лёв заявил, что он пока не решил, стоит ли продолжать работу со сборной. Тем не менее речи об отставке Лёва не идет. Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что решение продлить контракт с главным тренером до 2022 года было абсолютно верным.

Шведы вышли из группы с первого места

В параллельном матче шведы разгромили мексиканцев со счетом 3:0 и заняли первое место в группе F. Забитыми мячами отметились Людвиг Аугустинссон (50-я минута), Андреас Гранквист (62, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил Эдсон Альварес (74).

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон признался, что он очень разочарован невыходом в плей-офф сборной Германии. "Я не думал о том, как немцы сыграют с южнокорейцами. Был сконцентрирован на встрече с мексиканцами. Разочарован тем, что немецкая сборная не вышла в плей-офф, но мы заслужили быть первыми в нашей группе", - сказал тренер скандинавов.

Смотрите также
СМИ: футболист сборной Германии Озил повздорил с фанатом после матча с южнокорейцамиГриндель: DFB не ошибся, продлив контракт с тренером сборной Германии Лёвом перед ЧМХуммельс: последнюю убедительную игру сборная Германии по футболу провела осенью 2017-го Нойер: сборная Германии показала на ЧМ-2018 слабую готовность

Автор первого гола шведов в этой встрече признался, что команда не ожидала, но надеялась на выход в плей-офф. "Я знал, что забью гол на чемпионате мира в России. Мы придерживались плана и заслужили такой результат. Мы не ожидали выхода из группы, но верили в это, мы показали, что все возможно", - сказал Аугустинссон.

Шведы набрали шесть очков и заняли первое место в группе, обойдя мексиканцев (6 очков) по лучшей разнице мячей, третье место заняла команда Южной Кореи (3), четвертое - сборная Германии (3).

Бразильцы побеждают, сербы с оптимизмом смотрят в будущее

В группе E, матчи которой стартовали в 21:00 мск, на два места в плей-офф претендовали три команды - набравшие по четыре очка сборные Бразилии и Швейцарии, а также сербы, подошедшие к заключительному туру с тремя баллами. Сборная Коста-Рики уже лишилась шансов на выход из группы. Сербам нужна была только победа в матче с бразильцами.

Сборная Сербии вышла на игру отлично мотивированной, начала играть в высокий прессинг и жестко встречала бразильцев на своей половине поля. Это работало до 36-й минуты, когда центральный полузащитник бразильцев Паулиньо ворвался в штрафную по центру и перебросил мяч через голкипера. Во втором тайме окончательный счет установил Тиаго Силва, головой вогнавший мяч в сетку после углового.

Бразильцы оставили хорошее впечатление. Видно, что команда на чемпионате мира прибавляет от матча к матчу. Солидно выглядит линия обороны, что при таком подборе исполнителей в атаке вполне может позволить бразильцам далеко пройти по сетке плей-офф.

Смотрите также
Вратарь Чо Хён У признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Южная Корея - ГерманияФутболист Сон Хын Мин назвал исторической победу над сборной Германии на ЧМФутболист Свенссон: сборная Швеции способна выиграть чемпионат мираСамая быстрая в истории ЧМ желтая карточка была показана в матче Мексика - Швеция

"Если говорить про плей-офф, то у меня будет совсем небольшое пространство для ошибки, - сказал после матча главный тренер бразильцев Тите. - Безусловно, невозможно совсем не ошибаться, но надо стремиться к тому, чтобы сократить количество ошибок. Я считаю, что наша команда выросла как в физическом, так и в ментальном плане, но процесс нашей эволюции еще не завершен".

Вылет с турнира не особо расстроил сербов. "У нас молодая команда, многие из этого состава выигрывали молодежный чемпионат мира три года назад. Надеюсь, в будущем у нас будет сильная команда с хорошими перспективами на ближайшие 10 лет. Главной целью на этом чемпионате мира для нас было посмотреть, что мы из себя сейчас представляем, в чем нам необходимо прибавлять", - сказал после матча вице-президент Федерации футбола Сербии Саво Милошевич.

Швейцарский вратарь отметился автоголом

В другом матче группы E сборная Швейцарии не смогла удержать победу в матче против команды Коста-Рики, сыграв вничью со счетом 2:2. В составе швейцарцев забитыми мячами отметились Блерим Джемайли (31-я минута) и Йосип Дрмич (85). У костариканцев отличился Кендалл Уостон (56), еще один мяч был записан как автогол вратаря сборной Швейцарии Янна Зоммера, от которого мяч отскочил в ворота после удара Брайана Руиса с пенальти. Зоммер стал третьим вратарем в истории чемпионатов мира после испанца Андони Субисарреты (1998) и Ноэля Вальядареса (2014) из Гондураса, забившим мяч в свои ворота.

Главный тренер швейцарской команды Владимир Петкович отметил, что его команде не хватило мотивации. "Минимальная цель, которую нужно было выполнить, достигнута, сейчас нужно будет сконцентрироваться на следующем сопернике. Сегодня у нас, может быть, не хватило мотивации для победы. Тем не менее попробуем сохранить искру, которую мы продемонстрировали сегодня, в игре со шведами", - сказал специалист.

Смотрите также
Медведев и Инфантино посетили матч Бразилия - Сербия в МосквеПаулиньо признан лучшим игроком матча ЧМ Сербия - БразилияБолельщики сборных Швейцарии и Коста-Рики прошли маршем на матч ЧМ в Нижнем Новгороде

Сборная Бразилии набрала семь очков и стала победительницей группы. Швейцарцы стали вторыми (5), сербы - третьими (3), костариканцы - четвертыми (1).

Лучшим бомбардиром чемпионата мира на данный момент является англичанин Гарри Кейн (5 голов), следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4), а также россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста (по 3).

В четверг пройдут заключительные матчи группового этапа. В 17:00 мск стартуют встречи группы H - в Волгограде сыграют сборные Японии и Польши, а в Самаре - команды Сенегала и Колумбии. В 21:00 мск начнутся матчи соперников по группе G - в Саранске сыграют сборные Панамы и Туниса, а в Калининграде - команды Англии и Бельгии.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
СМИ: сборная Германии по футболу не заслужила выхода в 1/8 финала чемпионата мира
28 июня, 05:42
Чемпионы мира немцы покидают турнир в России, бразильцы прогрессируют от матча к матчу
28 июня, 04:39
Бразильцы не пустили сербов в плей-офф ЧМ, впереди матч 1/8 финала с мексиканцами
28 июня, 03:13
Защитник сборной Бразилии: команда улучшает качество игры с каждым матчем чемпионата мира
28 июня, 02:54
Коутиньо: сборная Бразилии выполнила установку тренера на матч ЧМ против команды Сербии
28 июня, 02:42
Швейцарцы пробились в плей-офф ЧМ-2018 по футболу после ничьей с командой Коста-Рики
28 июня, 01:31
СМИ: футболист сборной Германии Озил повздорил с фанатом после матча с южнокорейцами
28 июня, 01:23
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White