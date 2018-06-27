Чемпионы мира немцы покидают турнир в России, бразильцы прогрессируют от матча к матчу

Сборная Германии продолжила традицию, когда команда из Европы становится чемпионом мира, а на следующем турнире проваливается и не выходит из группы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Четырнадцатый день чемпионата мира в России принес главную пока сенсацию турнира - чемпионы мира немцы не сумели выйти из группы. В среду определились очередные две пары 1/8 финала, 2 июля в Самаре сыграют сборные Бразилии и Мексики, а 3 июля в Санкт- Петербурге - команды Швеции и Швейцарии. Сборная Германии продолжила традицию, когда команда из Европы становится чемпионом мира, а на следующем турнире проваливается и не выходит из группы. Так было в 2002 году в Японии и Южной Корее со сборной Франции, через восемь лет в ЮАР оступились итальянцы, четыре года назад в Бразилии - испанцы. Теперь пришел черед и сборной Германии. Немцы начали турнир с неожиданного поражения от мексиканцев со счетом 0:1. Во втором матче турнира со шведами чемпионы мира также рисковали потерять очки, и только победный выстрел Тони Крооса со штрафного в конце встречи позволил им сохранить хорошие шансы на выход в следующий раунд. Для спасительного шага им оставалось обыграть южнокорейскую сборную, которая изначально считалась аутсайдером группы и потерпела два поражения на старте.

Однако вместо победы сборная Германии получила два безответных мяча в свои ворота. В первом случае гол Ким Ён Гвона был засчитан после видеоповтора, а во втором главная звезда южнокорейской команды форвард лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил уже в пустые ворота. Отправившийся играть в центр поля вратарь немецкой сборной Мануэль Нойер потерял мяч в борьбе с соперником, и южнокорейцы организовали результативную атаку. "Сложно сейчас подобрать слова, мы верили в успех до самого конца, создали множество моментов, - сказал после игры защитник Матс Хуммельс. - Команды, от которых ждали меньшего, сыграли очень хорошо, в том числе я говорю и о сборной Мексики. Мы же в последний раз убедительно выглядели только осенью 2017 года, что было уже достаточно давно". Главный тренер Йоахим Лёв заявил, что он пока не решил, стоит ли продолжать работу со сборной. Тем не менее речи об отставке Лёва не идет. Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что решение продлить контракт с главным тренером до 2022 года было абсолютно верным. Шведы вышли из группы с первого места В параллельном матче шведы разгромили мексиканцев со счетом 3:0 и заняли первое место в группе F. Забитыми мячами отметились Людвиг Аугустинссон (50-я минута), Андреас Гранквист (62, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил Эдсон Альварес (74). Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон признался, что он очень разочарован невыходом в плей-офф сборной Германии. "Я не думал о том, как немцы сыграют с южнокорейцами. Был сконцентрирован на встрече с мексиканцами. Разочарован тем, что немецкая сборная не вышла в плей-офф, но мы заслужили быть первыми в нашей группе", - сказал тренер скандинавов.

Автор первого гола шведов в этой встрече признался, что команда не ожидала, но надеялась на выход в плей-офф. "Я знал, что забью гол на чемпионате мира в России. Мы придерживались плана и заслужили такой результат. Мы не ожидали выхода из группы, но верили в это, мы показали, что все возможно", - сказал Аугустинссон. Шведы набрали шесть очков и заняли первое место в группе, обойдя мексиканцев (6 очков) по лучшей разнице мячей, третье место заняла команда Южной Кореи (3), четвертое - сборная Германии (3). Бразильцы побеждают, сербы с оптимизмом смотрят в будущее В группе E, матчи которой стартовали в 21:00 мск, на два места в плей-офф претендовали три команды - набравшие по четыре очка сборные Бразилии и Швейцарии, а также сербы, подошедшие к заключительному туру с тремя баллами. Сборная Коста-Рики уже лишилась шансов на выход из группы. Сербам нужна была только победа в матче с бразильцами. Сборная Сербии вышла на игру отлично мотивированной, начала играть в высокий прессинг и жестко встречала бразильцев на своей половине поля. Это работало до 36-й минуты, когда центральный полузащитник бразильцев Паулиньо ворвался в штрафную по центру и перебросил мяч через голкипера. Во втором тайме окончательный счет установил Тиаго Силва, головой вогнавший мяч в сетку после углового. Бразильцы оставили хорошее впечатление. Видно, что команда на чемпионате мира прибавляет от матча к матчу. Солидно выглядит линия обороны, что при таком подборе исполнителей в атаке вполне может позволить бразильцам далеко пройти по сетке плей-офф.

"Если говорить про плей-офф, то у меня будет совсем небольшое пространство для ошибки, - сказал после матча главный тренер бразильцев Тите. - Безусловно, невозможно совсем не ошибаться, но надо стремиться к тому, чтобы сократить количество ошибок. Я считаю, что наша команда выросла как в физическом, так и в ментальном плане, но процесс нашей эволюции еще не завершен". Вылет с турнира не особо расстроил сербов. "У нас молодая команда, многие из этого состава выигрывали молодежный чемпионат мира три года назад. Надеюсь, в будущем у нас будет сильная команда с хорошими перспективами на ближайшие 10 лет. Главной целью на этом чемпионате мира для нас было посмотреть, что мы из себя сейчас представляем, в чем нам необходимо прибавлять", - сказал после матча вице-президент Федерации футбола Сербии Саво Милошевич. Швейцарский вратарь отметился автоголом В другом матче группы E сборная Швейцарии не смогла удержать победу в матче против команды Коста-Рики, сыграв вничью со счетом 2:2. В составе швейцарцев забитыми мячами отметились Блерим Джемайли (31-я минута) и Йосип Дрмич (85). У костариканцев отличился Кендалл Уостон (56), еще один мяч был записан как автогол вратаря сборной Швейцарии Янна Зоммера, от которого мяч отскочил в ворота после удара Брайана Руиса с пенальти. Зоммер стал третьим вратарем в истории чемпионатов мира после испанца Андони Субисарреты (1998) и Ноэля Вальядареса (2014) из Гондураса, забившим мяч в свои ворота. Главный тренер швейцарской команды Владимир Петкович отметил, что его команде не хватило мотивации. "Минимальная цель, которую нужно было выполнить, достигнута, сейчас нужно будет сконцентрироваться на следующем сопернике. Сегодня у нас, может быть, не хватило мотивации для победы. Тем не менее попробуем сохранить искру, которую мы продемонстрировали сегодня, в игре со шведами", - сказал специалист.