историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
28 июня, 03:13
Бразильцы не пустили сербов в плей-офф ЧМ, впереди матч 1/8 финала с мексиканцами
Игрок сборной Бразилии Неймар
© Денис Тырин/ТАСС
Ближайшие матчи
28 июня, 17:00
Групповой этап
ЯпонияПольша
28 июня, 17:00
Групповой этап
СенегалКолумбия
28 июня, 21:00
Групповой этап
АнглияБельгия
расписание всех игр
В плей-офф из группы Е также вышли швейцарцы, которые в 1/8 финала сыграют со шведами

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Сербии в матче третьего тура группы Е на чемпионате мира в России. Пятикратные победители мировых первенств пробились в плей-офф турнира.

Сербам было необходимо побеждать, тогда они оставили бы без 1/8 финала бразильцев. Обе команды могли выйти только в случае ничьей и поражения швейцарцев от костариканцев в параллельном матче. Не получилось ни того, ни другого.

Швейцарцы сыграли вничью с костариканцами - 2:2, а встреча бразильцев и сербов, которая прошла на московском стадионе "Спартак" при аншлаге (44190 зрителей), завершилась победой южноамериканцев со счетом 2:0.

Смотрите также
Футболист сборной Бразилии Марсело был заменен в матче ЧМ с сербами из-за болей в спинеПаулиньо признан лучшим игроком матча ЧМ Сербия - БразилияГлавный тренер сборной Сербии поблагодарил своих футболистов за игру на ЧММатич: сборной Сербии по футболу не хватило класса в матче с бразильцами

Первый гол на 36-й минуте провел Паулиньо, который в итоге был признан лучшим игроком матча, полузащитник одним касанием обработал заброс в штрафную из глубины от Филиппе Коутиньо, а вторым послал мяч мимо вышедшего навстречу вратаря Владимира Стойковича. Второй мяч на 68-й минуте забил головой Тиаго Силва после подачи с углового от Неймара. В 1/8 финала бразильцы сыграют с мексиканцами, встреча пройдет 2 июля в Самаре.

"Соперник был классом выше, вот и все, а нам сегодня этого не хватило", - констатировал после встречи полузащитник Неманья Матич.

Единственное разочарование для бразильцев - это замена уже в первом тайме одного из лидеров команды, защитника мадридского "Реала" Марсело. "У нас нет конкретной информации, но я знаю, что у него была проблема со спиной. Он сказал, что у него был спазм в мышцах спины, но что бы то ни было, с таким повреждением играть невозможно", - объяснил главный тренер бразильцев Тите.

Сербы смотрят в будущее

Тите остался доволен игрой своей команды, но при этом отметил, что она еще не показала всю свою мощь на турнире. "Вы знаете, я сегодня позволю себе выпить, - признался специалист. - Команда - это единый механизм, надо чувствовать эмоции футболистов, а если вы сами нервничаете, надо успокоиться. Что касается футболистов, я считаю, что они улучшили свою игру, на следующем этапе мы будем действовать только лучше".

Сербы завершили борьбу на турнире с 3 очками, они обыграли костариканцев (1:0) и проиграли швейцарцам (1:2) и бразильцам (0:2). "Хотел бы поздравить соперника с заслуженной победой, а также поблагодарить моих игроков за то, что они сделали, за напряженную борьбу, за жертву, которую они принесли на этом турнире, - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сербов Младен Крстаич. - Я думаю, что игроки отдали все для того, чтобы победить, мы приехали сюда, чтобы показать, на что способны, поэтому мы можем быть удовлетворены тем, как наши игроки отнеслись к делу".

Смотрите также
Медведев и Инфантино посетили матч Бразилия - Сербия в МосквеМилошевич назвал ЧМ-2018 одним из лучших турниров в истории с точки зрения организацииБывший футболист сборной Сербии Видич назвал стадион "Спартак" великолепным

Вице-президент Федерации футбола Сербии, бывший нападающий национальной команды Саво Милошевич подчеркнул, что на турнире в России сборная доказала, что у нее есть будущее. "У нас молодая команда, многие из этого состава выигрывали молодежный чемпионат мира три года назад. Надеюсь, в будущем у нас будет сильная команда с хорошими перспективами на ближайшие 10 лет. Главной целью на этом чемпионате мира для нас было посмотреть, что мы из себя сейчас представляем, в чем нам необходимо прибавлять", - объяснил он.

Милошевич также поблагодарил Россию за организацию турнира и теплый прием. "Должен сказать, что здесь все организовано превосходно, это касается даже самых мелких деталей. Я благодарен всей России, президенту Путину и каждому, кто был причастен к подготовке этого турнира, знаю, что за этим стоят тысячи людей. Этот чемпионат стал одним из лучших в истории, также я хочу поблагодарить российских болельщиков за поддержку сборной Сербии, это происходило на каждой нашей игре, в России мы снова убедились в силе дружбы и братства наших народов", - сказал Милошевич.

Сборная Бразилии набрала семь очков и стала победительницей группы. Швейцарцы стали вторыми (5), сербы - третьими (3), костариканцы - четвертыми (1).

В гонке бомбардиров на чемпионате мира лидирует нападающий сборной Англии Гарри Кейн (пять голов), второе место делят бельгийский форвард Ромелу Лукаку и португальский нападающий Криштиану Роналду (по четыре мяча). Четвертое место делят российский полузащитник Денис Черышев и испанский форвард Диего Коста (по три гола).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Чемпионы мира немцы покидают турнир в России, бразильцы прогрессируют от матча к матчу
28 июня, 04:39
Бразильцы не пустили сербов в плей-офф ЧМ, впереди матч 1/8 финала с мексиканцами
28 июня, 03:13
Защитник сборной Бразилии: команда улучшает качество игры с каждым матчем чемпионата мира
28 июня, 02:54
Коутиньо: сборная Бразилии выполнила установку тренера на матч ЧМ против команды Сербии
28 июня, 02:42
Швейцарцы пробились в плей-офф ЧМ-2018 по футболу после ничьей с командой Коста-Рики
28 июня, 01:31
СМИ: футболист сборной Германии Озил повздорил с фанатом после матча с южнокорейцами
28 июня, 01:23
Кэмпбелл: самоотверженная игра помогла костариканцам добиться ничьей со швейцарцами на ЧМ
28 июня, 01:02
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White