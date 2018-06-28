Бразильцы не пустили сербов в плей-офф ЧМ, впереди матч 1/8 финала с мексиканцами

В плей-офф из группы Е также вышли швейцарцы, которые в 1/8 финала сыграют со шведами

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Сербии в матче третьего тура группы Е на чемпионате мира в России. Пятикратные победители мировых первенств пробились в плей-офф турнира. Сербам было необходимо побеждать, тогда они оставили бы без 1/8 финала бразильцев. Обе команды могли выйти только в случае ничьей и поражения швейцарцев от костариканцев в параллельном матче. Не получилось ни того, ни другого. Швейцарцы сыграли вничью с костариканцами - 2:2, а встреча бразильцев и сербов, которая прошла на московском стадионе "Спартак" при аншлаге (44190 зрителей), завершилась победой южноамериканцев со счетом 2:0.

Первый гол на 36-й минуте провел Паулиньо, который в итоге был признан лучшим игроком матча, полузащитник одним касанием обработал заброс в штрафную из глубины от Филиппе Коутиньо, а вторым послал мяч мимо вышедшего навстречу вратаря Владимира Стойковича. Второй мяч на 68-й минуте забил головой Тиаго Силва после подачи с углового от Неймара. В 1/8 финала бразильцы сыграют с мексиканцами, встреча пройдет 2 июля в Самаре. "Соперник был классом выше, вот и все, а нам сегодня этого не хватило", - констатировал после встречи полузащитник Неманья Матич. Единственное разочарование для бразильцев - это замена уже в первом тайме одного из лидеров команды, защитника мадридского "Реала" Марсело. "У нас нет конкретной информации, но я знаю, что у него была проблема со спиной. Он сказал, что у него был спазм в мышцах спины, но что бы то ни было, с таким повреждением играть невозможно", - объяснил главный тренер бразильцев Тите. Сербы смотрят в будущее Тите остался доволен игрой своей команды, но при этом отметил, что она еще не показала всю свою мощь на турнире. "Вы знаете, я сегодня позволю себе выпить, - признался специалист. - Команда - это единый механизм, надо чувствовать эмоции футболистов, а если вы сами нервничаете, надо успокоиться. Что касается футболистов, я считаю, что они улучшили свою игру, на следующем этапе мы будем действовать только лучше". Сербы завершили борьбу на турнире с 3 очками, они обыграли костариканцев (1:0) и проиграли швейцарцам (1:2) и бразильцам (0:2). "Хотел бы поздравить соперника с заслуженной победой, а также поблагодарить моих игроков за то, что они сделали, за напряженную борьбу, за жертву, которую они принесли на этом турнире, - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сербов Младен Крстаич. - Я думаю, что игроки отдали все для того, чтобы победить, мы приехали сюда, чтобы показать, на что способны, поэтому мы можем быть удовлетворены тем, как наши игроки отнеслись к делу".