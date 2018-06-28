Защитник сборной Бразилии: команда улучшает качество игры с каждым матчем чемпионата мира

В среду южноамериканцы победил сербов со счетом 2:0, до этого пятикратные чемпионы мира сыграли вничью со швейцарцами (1:1) и обыграли костариканцев (2:0)

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу с каждым матчем на чемпионате мира в России становится только сильнее. Об этом заявил журналистам защитник команды Фагнер.

Бразильцы в среду обыграли сербов в заключительном туре группы Е со счетом 2:0. Результат позволил южноамериканцам пробиться в плей-офф с первого места в квартете. Ранее на турнире пятикратные чемпионы мира сыграли вничью со швейцарцами (1:1) и обыграли костариканцев (2:0).

"Была очень сложная игра с непростым соперником. Был тяжелый момент целых 20 минут, когда нас поддавливали, но нам удалось справиться и забить второй мяч, - поделился впечатлениями Фагнер. - Мы от матча к матчу повышаем качество своей игры, что и привело к тому, что с сербами мы выполнили задачу (выйти в плей-офф - прим. ТАСС)".

"Мы очень довольны играть здесь, в России, нас хорошо приняли", - также сказал он.

В 1/8 финала бразильцы сыграют с мексиканцами, встреча пройдет 2 июля в Самаре.