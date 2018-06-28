Коутиньо: сборная Бразилии выполнила установку тренера на матч ЧМ против команды Сербии

Матч группы Е прошел в среду в Москве на стадионе "Спартак" и завершился победой южноамериканцев со счетом 2:0

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Бразилии полностью выполнили установку главного тренера на игру против команды Сербии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил полузащитник бразильской сборной Филиппе Коутиньо.

Матч группы Е между бразильцами и сербами прошел в среду в Москве на стадионе "Спартак", подопечные Тите одержали победу со счетом 2:0. Бразильцы вышли в плей-офф с первого места в группе (7 очков).

"Мы крайне рады тому, что смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира. Сегодня была сложная игра против очень сильного соперника, но мы выполнили установку тренера, который просил больше держать мяч. Следующие дни мы посвятим восстановлению и подготовке к матчу со сборной Мексики", - сказал Коутиньо.

Матч 1/8 финала между бразильцами и мексиканцами пройдет в Самаре 2 июля.