Полиция не зафиксировала нарушений порядка на матче ЧМ Швейцария - Коста-Рика

Встреча третьего тура группового этапа завершилась вничью со счетом 2:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Полицейские не зафиксировали нарушений общественного порядка на стадионе "Нижний Новгород", где в среду прошел матч чемпионата мира по футболу между сборными командами Швейцарии и Коста-Рики. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.

Встреча третьего тура группового этапа завершилась вничью со счетом 2:2.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде состоялись матчи Швеция - Южная Корея (1:0), Аргентина - Хорватия (0:3) и Англия - Панама (6:1). Город также примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.