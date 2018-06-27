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28 июня, 01:31
Швейцарцы пробились в плей-офф ЧМ-2018 по футболу после ничьей с командой Коста-Рики
Футболисты сборной Швейцарии
© Денис Тырин/ТАСС
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Встреча состоялась в Нижнем Новгороде в четверг и завершилась со счетом 2:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по футболу не смогла удержать победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Коста-Рики, сыграв вничью со счетом 2:2. Тем не менее этот результат позволил швейцарцам занять второе место в группе Е и выйти в 1/8 финала турнира, где они сыграют со шведами.

Швейцарцы подошли к заключительному матчу группового этапа в статусе второй команды квартета Е, имея в активе четыре очка. Для выхода в следующий раунд им можно было и уступить команде Коста-Рики, при условии, что в параллельном матче бразильцы не проиграют сербам. Костариканцы же потеряли шансы на выход плей-офф, поэтому игра в Нижнем Новгороде не носила для них принципиального характера.

Накануне главный тренер коста-риканской команды Оскар Рамирес отметил, что его подопечные постараются забить первый мяч на турнире и отнять очки у соперника. Наставник швейцарцев Владимир Петкович, наоборот, предрекал победу своей команде, отметив, что она готова морально и физически к тому, чтобы закончить групповой этап на первом месте.

Красочные болельщики

На стадион болельщики сборных Швейцарии и Коста-Рики пришли в организованной колонне. Во время шествия швейцарские фанаты постоянно останавливались и скандировали речевки, а прохожие фотографировались с гостями в колоритных красных нарядах, шляпах и с рисунками на лицах. Костариканцев было не много, но они также были заметны в общем потоке, двигаясь с большими флагами, накинутыми на плечи.

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Во время встречи болельщики несколько раз поднимали "волну" на трибунах, бурно реагировали на игровые моменты и радостными возгласами сопровождали забитые голы. Россияне в большинстве симпатизировали костариканцам.

Матч проходил в вечернее время, поэтому с закатом температура воздуха несколько понизилась, до плюс 20 градусов. Некоторые зрители предпочли утеплиться, но в основном болельщики согревались тем, что активно поддерживали любимые команды.

Результативная ничья

Первый тайм прошел с преимуществом команды Швейцарии, хотя начался с атак костариканцев. Сначала Сельсо Борхес нанес удар головой, после которого мяч угодил в штангу, а затем Кристиан Гамбоа нанес мощный удар в левую девятку, но блестяще сыграл голкипер швейцарцев Янн Зоммер. Ближе к середине тайма инициатива перешла к швейцарским футболистам, которые на 31-й минуте сумели открыть счет. После подачи Брель Эмболо головой скинул мяч на стоящего в одиночестве в центре вратарской Блерима Джемайли, который мощно и точно пробил в практически пустые ворота.

Во второй половине матча костариканцы активизировались, и уже на 56-й минуте им удалось сравнять счет. Джоэль Кэмпбелл выполнил угловой, после которого Кендалл Уостон точно пробил головой в левый угол ворот. Сборная Коста-Рики имела еще несколько хороших моментов для взятия ворот, но соперника вновь выручал вратарь. В концовке матча швейцарцам удалась великолепная по качеству и скорости комбинация, которую точно сумел завершить Йосип Дрмич.

Казалось бы, три очка в кармане у сборной Швейцарии, но костариканцы не думали сдаваться. На третьей добавленной минуте французский судья Клеман Тюрпен сначала назначил пенальти в ворота швейцарцев, но затем отменил его, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам. А спустя еще минуту рефери вновь указал на точку, но в этот раз повтор смотреть не пришлось. Одиннадцатиметровый пробил Брайан Руис, угодил в перекладину, но мяч вылетел в поле и от головы швейцарского голкипера оказался в сетке ворот.

В итоге встреча закончилась вничью, которая позволила сборной Швейцарии стать второй в группе Е с пятью очками. Лидерами остались бразильцы, которые в параллельной игре сумели обыграть сербов со счетом 2:0. Таким образом, команда Швейцарии встретится в 1/8 финала со сборной Швеции, игра состоится 3 июля в Санкт-Петербурге. Бразильцы 2 июля в Самаре сыграют с мексиканцами.

Проблемы с мотивацией и командным духом

Лучшим игроком матча был признан Джемайли, который на послематчевой пресс-конференции отметил, что его сборная может стать командой-сюрпризом чемпионата. "Хотелось бы поздравить соперника, но и мы заслужили поздравления, потому что вышли из группы. У нас очень хорошая сборная, играем пока без поражений. Мы можем играть и еще лучше", - отметил полузащитник.

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Главный тренер швейцарской команды отметил, что его подопечным не хватило мотивации. "Минимальная цель, которую нужно было выполнить, достигнута, сейчас нужно будет сконцентрироваться на следующем сопернике. Сегодня у нас, может быть, не хватило мотивации для победы. Тем не менее попробуем сохранить искру, которую мы продемонстрировали сегодня, в игре со шведами", - сказал специалист.

Наставник костариканцев рассказал, что первые 20-25 минут его команде удавалось контролировать мяч. "Потом стало сложнее, переходы соперника стали быстрее, нашей защите было очень тяжело. Во втором тайме мы перекинули акценты на фланги, я думаю, это позволило нам существенно улучшить свое положение. Мы играли против сложных команд, которые имеют второй и шестой номера в рейтинге ФИФА [Международной федерации футбола]", - добавил тренер.

Футболист сборной Швейцарии Валон Бехрами отметил, что ему и его партнерам стоит поработать над улучшением командного духа перед матчем 1/8 финала со шведами. "Это очень опасная команда, с хорошей защитой и быстрыми переходами в контратаки. А у нас есть некоторые трудности в данных аспектах, нужно серьезно поработать и оживить дух команды", - заключил полузащитник.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.

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