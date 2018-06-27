СМИ: футболист сборной Германии Озил повздорил с фанатом после матча с южнокорейцами

В среду сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть групповой раунд финальной части чемпионата мира

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии по футболу Месут Озил устроил словесную перепалку с болельщиком после поражения в заключительном туре группового раунда чемпионата мира с командой Южной Кореи. Об этом сообщает британское издание The Sun .

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В среду сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть групповой раунд финальной части чемпионата мира. Действующие чемпионы мира проиграли сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и заняли последнее место в группе F, из которой в плей-офф вышли мексиканцы и шведы.

После матча у входа в подтрибунное помещение один из болельщиков оскорбил Озила, который ответил ему. В результате между зрителем и футболистом возникла словесная перепалка, в которой вскоре приняли участие и другие члены немецкой команды. В результате Озил ушел в раздевалку после вмешательства стюардов.

Отмечается, что позднее болельщики оскорбили главного тренера команды Йоахима Лёва, который не стал отвечать на провокацию.