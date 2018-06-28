Кадыров: Салах обещал приехать в Чечню не во время ЧМ-2018

Глава региона подчеркнул, что футболисту "Ливерпуля" и сборной Египта очень понравилось в республике

ТАСС, 28 июня. Футболист английского клуба "Ливерпуль" и ведущий игрок сборной Египта Мохаммед Салах обещал приехать в Чеченскую Республику по приглашению главы Рамзана Кадырова, но уже вне чемпионата мира по футболу. Об этом Кадыров рассказал в интервью "Известиям".

"Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос, приглашал ли он Салаха в горы.

Кадыров призвал поддерживать сборную России по футболу на чемпионате и сказал, что, как и вся страна, в эти дни смотрит футбол. "Сегодня нашу сборную поддерживают все, каждый город России наполнен патриотизмом, российским духом. <...> Думаю, наша команда будет нас радовать, а мы - поддерживать при любом результате", - отметил он.

Ранее Кадыров подписал указ о присвоении нападающему египетской сборной Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина республики. Он вручил футболисту копию указа и нагрудный значок на ужине в честь сборной Египта, которая на время чемпионата мира по футболу базировалась в Грозном.