Кэмпбелл: самоотверженная игра помогла костариканцам добиться ничьей со швейцарцами на ЧМ

Матч третьего тура группового этапа между швейцарцами и костариканцами прошел в среду в Нижнем Новгороде и завершился вничью со счетом 2:2

Матч третьего тура группового этапа между швейцарцами и костариканцами прошел в среду в Нижнем Новгороде и завершился вничью со счетом 2:2. Сборная Швейцарии вышла в плей-офф со второго места в группе E, в 1/8 финала она сыграет со шведами 3 июля в Санкт-Петербурге. Команда Коста-Рики завершила выступление на турнире.

"Для меня это было мечтой - выйти в основном составе, мы провели с товарищами по команде хороший матч, у нас были шансы и многочисленные подходы к воротам соперника. Но мы их не смогли использовать в начале, что обернулось пропущенным голом на контратаке", - сказал Кэмпбелл.

"Затем мы все же добились ничьей, - продолжил нападающий. - Но это футбол. Наша команда - это семья, сегодня до последней минуты мы бились самоотверженно, что в итоге подарило нам ничью".

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.