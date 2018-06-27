Вратарь Стойкович надеется, что сербским болельщикам не стыдно за игру команды на ЧМ-2018

В среду в Москве сборная Сербии в третьем туре группового этапа чемпионата мира проиграла бразильцам со счетом 0:2

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Сербии Владимир Стойкович надеется, что болельщикам национальной команды не стыдно за уровень футбола, показанный сербами на чемпионате мира в России. Об этом он сообщил журналистам. В среду в Москве сборная Сербии в третьем туре группового этапа чемпионата мира проиграла бразильцам со счетом 0:2. Сербы набрали в турнире три очка и не вышли в плей-офф.

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