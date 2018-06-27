Вратарь Стойкович надеется, что сербским болельщикам не стыдно за игру команды на ЧМ-2018

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Сербии Владимир Стойкович надеется, что болельщикам национальной команды не стыдно за уровень футбола, показанный сербами на чемпионате мира в России. Об этом он сообщил журналистам.
В среду в Москве сборная Сербии в третьем туре группового этапа чемпионата мира проиграла бразильцам со счетом 0:2. Сербы набрали в турнире три очка и не вышли в плей-офф.
"Сегодня был крайне сложный матч, я отбил несколько ударов бразильских футболистов, однако мы пропустили два мяча. Надеюсь, что нашей стране не стыдно за футбол, который мы показали на чемпионате мира. Мы крайне расстроены тем, что покидаем турнир в России так рано", - сказал Стойкович.
"Моя жена и сын были на матче, поддерживали нашу сборную, и я не смог сдержать слез после финального свистка. Думаю, что для меня, как профессионального футболиста, нет ничего важнее футбола, и если бы мне предложили прожить жизнь заново, то я бы снова выбрал футбол. Я не собираюсь завершать карьеру, пока не получу травму которая будет мешать мне сыграть", - заключил 34-летний Стойкович.