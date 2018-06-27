Тренер сборной Бразилии считает, что его футболисты провели хороший матч против сербов

Тите заявил, что позволит себе расслабиться после победы над сербами

"Наша команда сильна, потому что в ней играют отличные футболисты, - сказал Тите. - Все они одинаково важны, но иногда игра заставляет на поступать определенным образом, к примеру, Фернандиньо вышел на замену, потому что был нужен нам, в то время сербы начали нас давить, и нам нужно было умение Фернандиньо отдать точный пас и сыграть в защите. В остальном наша игра была неплохой, мы сыграли последовательно и стабильно".

Также Тите заявил, что позволит себе расслабиться после победы над сербами. "Вы знаете, я сегодня позволю себе выпить, - сказал специалист. - Я спокоен, мы работаем. Команда - единый механизм, надо чувствовать эмоции футболистов, а если вы сами нервничаете, надо успокоиться, что касается футболистов, я считаю, что они улучшили свою игру, на следующем этапе мы будем действовать только лучше".

В плей-офф не будет права на ошибку

Бразильский тренер заявил, что в играх плей-офф у него практически не будет права на ошибку. Бразильцы вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе (7 очков), на стадии 1/8 финала команда сыграет со сборной Мексики в Самаре 2 июля.

"Если говорить про плей-офф, то у меня будет совсем небольшое пространство для ошибки, - сказал Тите. - Безусловно, невозможно совсем не ошибаться, но надо стремиться к тому, чтобы сократить количество ошибок. Я считаю, что наша команда выросла как в физическом, так и в ментальном плане, но процесс нашей эволюции еще не завершен".

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо стал автором первого забитого в матче гола и был признан лучшим игроком встречи. "Нас заботит только то, что нам надо играть дальше, - сказал полузащитник. - Сегодня мы хотели сделать следующий шаг, и нам это удалось. Что же касается предыдущих игр, то это как посмотреть. Многие говорят, что я играю хорошо, когда забиваю, но на самом деле моя цель - помогать команде побеждать".

Чемпионат мира завершится 15 июля.