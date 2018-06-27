Футболист сборной Бразилии Марсело был заменен в матче ЧМ с сербами из-за болей в спине

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Бразилии по футболу Марсело был заменен в начале матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с сербами из-за болей в спине. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бразильской сборной Тите.
Встреча сборных Бразилии и Сербии прошла в среду в Москве и завершилась победой бразильцев со счетом 2:0. Марсело, который является одним из лидеров сборной, вышел в стартовом составе и был заменен на 10-й минуте встречи.
"У нас нет конкретной информации, но я знаю, что у него была проблема со спиной, - сказал Тите. - Потому что когда я его обнял после первого тайма, то узнал, что у него болела спина. Он сказал, что у него был спазм в мышцах спины, но что бы то ни было, с таким повреждением играть невозможно".
Победа над сербами позволила бразильцам набрать семь очков и с первого места выйти в плей-офф чемпионата мира из группы Е. В 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики, матч пройдет 2 июля в Самаре.
Чемпионат мира завершится 15 июля.