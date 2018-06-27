Футболист сборной Бразилии Марсело был заменен в матче ЧМ с сербами из-за болей в спине

Встреча сборных Бразилии и Сербии прошла в среду в Москве и завершилась победой бразильцев со счетом 2:0

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Бразилии по футболу Марсело был заменен в начале матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с сербами из-за болей в спине. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бразильской сборной Тите. Встреча сборных Бразилии и Сербии прошла в среду в Москве и завершилась победой бразильцев со счетом 2:0. Марсело, который является одним из лидеров сборной, вышел в стартовом составе и был заменен на 10-й минуте встречи.

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