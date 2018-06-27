Бехрами: сборная Швейцарии испытала проблемы с концентрацией в матче ЧМ с костариканцами

Матч третьего тура группового этапа между швейцарцами и костариканцами прошел в Нижнем Новгороде и завершился вничью со счетом 2:2

"У меня тоже были шансы забить, но жаль, что не все сегодня в команде смогли проявить себя. Скорее всего, мы не смогли полностью сконцентрироваться. Не понимаю, почему нам потребовалось столько времени, чтобы прийти в себя. Тем не менее, мы смогли выполнить задачу выхода в плей-офф", - сказал Бехрами.

Сборная Швейцарии вышла в плей-офф со второго места в группе E, в 1/8 финала она сыграет со шведами 3 июля в Санкт-Петербурге. "Игры шведов смотрели, сегодняшний матч тоже. Это очень опасная команда, сильная с хорошей защитой и быстрыми переходами в контратаки. А у нас есть некоторые трудности в данных аспектах, нужно серьезно поработать и оживить дух команды", - заключил полузащитник.

Автор второго гола в ворота костариканцев Йосип Дрмич отметил, что ему помогло хорошее взаимодействие с партнерами. "Из нашей позиции мы выжали все, что можно было. Мы работаем как команда, единое целое. Нужно сотрудничать друг с другом на поле, также нужна доля удачи", - сказал он.