Милошевич назвал ЧМ-2018 одним из лучших турниров в истории с точки зрения организации

Бывший нападающий сборной Югославии и чемпион России в составе казанского "Рубина" считает, что у сербов молодая перспективная команда

Милошевич выступал на двух чемпионатах мира - в 1998 и 2006 годах, на Евро-2000 он наряду с голландцем Патриком Клюйвертом стал лучшим бомбардиром (по 5 мячей). За карьеру в национальных командах Югославии, Сербии и Черногории и Сербии Милошевич провел 102 матча и забил 37 мячей. Сезон-2008 он провел в "Рубине" и стал в его составе чемпионом России.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Югославии и чемпион России в составе казанского "Рубина" Саво Милошевич назвал чемпионат мира в России одним из лучших футбольных турниров в истории с точки зрения организации. Об этом Милошевич сказал журналистам.

"Должен сказать, что здесь все организовано превосходно - это касается даже самых мелких деталей. Я благодарен всей России, президенту Путину и каждому, кто был причастен к подготовке этого турнира. Знаю, что за этим стоят тысячи людей. Этот чемпионат стал одним из лучших в истории", - отметил Милошевич.

"Также я хочу поблагодарить российских болельщиков за поддержку сборной России, это происходило на каждой нашей игре. В России мы снова убедились в силе дружбы и братства наших народов", - добавил 44-летний серб.

У сборной Сербии хорошие перспективы

Сборная Сербии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира в Москве проиграла бразильцам со счетом 0:2 и не сумела выйти в 1/8 финала. "Этот результат точно не стал катастрофой, все-таки мы играли со сборной Бразилии, одним из фаворитов чемпионата мира. Сегодня наша сборная сыграла не так хорошо, как в двух первых матчах, игроки устали, сложно было отыграться. Но команда оставила на поле все, что у нее было", - отметил Милошевич.

"У нас молодая команда, многие из этого состава выигрывали молодежный чемпионат мира три года назад. Надеюсь, в будущем у нас будет сильная команда с хорошими перспективами на ближайшие 10 лет. Главной целью на этом чемпионате мира для нас было посмотреть, что мы из себя сейчас представляем, в чем нам необходимо прибавлять", - добавил Милошевич.

Чемпионат мира проводится в 11 городах России, финал турнира состоится в Москве 15 июля.