Матич: сборной Сербии по футболу не хватило класса в матче с бразильцами

Бразильцы в среду обыграли сербов в третьем туре группы Е со счетом 2:0

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу победила команду Сербии в матче чемпионата мира за счет более высокого класса. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сербской сборной Неманья Матич.

Бразильцы в среду обыграли сербов в третьем туре группы Е со счетом 2:0. Результат позволил бразильцам пробиться в плей-офф. Сербы завершили борьбу на турнире.

"Мы сделали все возможное, чтобы выйти из группы, и против сборной Бразилии, и против швейцарцев (1:2), но это оказалось слишком сложно, хотя мы и старались. В составе сборной Бразилии очень много хороших футболистов, и играла она классно. Большинство игроков этой сборной играют в сильнейших чемпионатах мира и Европы, и вообще они являются одними из претендентов на победу на турнире. Соперник был классом выше, вот и все, а нам сегодня этого не хватило", - поделился впечатлениями Матич.

"Из игроков сборной Бразилии выделю Габриэля Жезуса. В сборной Бразилии вообще изобилие игроков с приставкой топ", - также сказал он.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.