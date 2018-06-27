Гриндель: DFB не ошибся, продлив контракт с тренером сборной Германии Лёвом перед ЧМ

В среду сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть групповой раунд финальной части чемпионата мира

ТАСС, 28 июня. Немецкий футбольный союз (DFB) сделал правильно, подписав перед началом чемпионата мира - 2018 новый контракт с главным тренером сборной Германии Йахимом Лёвом, который рассчитан до 2022 года. Такое мнение высказал глава DFB Райнхард Гриндель, которого цитирует Вild .

В среду сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть групповой раунд финальной части чемпионата мира. Команда под руководством Лёва проиграла сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и заняла последнее место в группе F, из которой в плей-офф вышли шведы и мексиканцы.

"Мы чувствуем безграничное разочарование, - сказал Гриндель. - Нам жаль фанатов, которые поддерживали нас в России. В ближайшее время мы проанализируем произошедшее, после чего поговорим с Лёвом и сделаем необходимые выводы. При этом я до сих пор уверен, что мы сделали правильное решение, подписав новый четырехлетний контракт с ним до чемпионата мира - 2018".

Сборная Германии по футболу является действующим чемпионом мира.