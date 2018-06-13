Что ждет гостей ЧМ-2018 28 июня

В Калининграде гости смогут увидеть янтарные кубки, а в Ростове-на-Дону научиться лепить посуду из глины

ТАСС, 28 июня. Приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу болельщики со всего света в четверг, когда первенство пройдет "экватор", смогут увидеть янтарные кубки в Калининграде, научиться лепить посуду из глины в Ростове-на-Дону, а также попробовать мордовскую кухню в Саранске и провести ночь на музыкальном фестивале в Екатеринбурге. Кубок из янтаря В Ростове-на-Дону прошли все четыре матча группового этапа, а 2 июля здесь состоится игра 1/8 финала. У гостей, решивших задержаться в городе после матчей, будет возможность посетить по паспортам болельщиков музеи региона, например, "Шолохов-центр" на Большой Садовой, где их научат делать глиняную посуду.

Калининградский музей янтаря 28 июня откроет выставку кубков. "Мы расскажем об истории зарождения формы кубка, о спортивных кубках, в том числе истории кубка ФИФА, - рассказал ТАСС представитель музея. - В специально организованной витрине будет выставлен кубок XVI века". Культурные программы В Сочи уже начали приезжать болельщики на матч Уругвай - Португалия, игра пройдет на стадионе "Фишт" 30 июня. Предматчевые дни гости посвящают экскурсиям, среди которых особой популярностью пользуются поездки на Красную Поляну. Например, интерес у футбольных фанатов вызывает короткий экомаршрут к водопаду Поликаря - самому крупному в Сочи и одному из самых высоких в Европе. Он расположен в зоне субальпийских лугов, в относительно легкой доступности. "Высота водопада около 70 м, он находится на отметке между 1450 и 1600 м над уровнем моря. Ежедневно в период проведения чемпионата мира по футболу объект посещают более 800 туристов", - сообщили ТАСС в пресс-службе курорта "Горки Город", на территории которого находится водопад.

Кроме того, болельщикам предлагают смотреть матчи, расположившись в казино. Там в четверг гости смогут посмотреть игру Англия - Бельгия с комментариями Владимира Бесчастных - одного из лучших бомбардиров сборной России за всю ее историю, а в субботу и воскресенье матчи 1/8 финала в Красной Поляне будут комментировать чемпион СССР Александр Мостовой и обладатель Суперкубка УЕФА Павел Погребняк. В Волгограде уже четвертый день стоит 40-градусная жара, поэтому все культурные мероприятия в городе пройдут у фонтанов в скверах и парках. В администрации Волгоградской области отметили, что в Центральном парке культуры и отдыха будут работать различные аттракционы, которые были востребованы и очень понравились иностранным гостям. "Особенно популярна у болельщиков интерактивная зона с национальными подворьями русской избы, калмыцкой юрты и других, а также фотозона, где можно сделать фотографию на фоне дореволюционного Царицына. Болельщиков в четверг перед матчем Япония - Польша также будут развлекать мимы, ходулисты и фьоки", - рассказал директор парка Андрей Жарков. Нижний Новгород приглашает болельщиков на прогулку по объектам архитектурного фестиваля "О"Город. Окно", во время которой нижегородский градозащитник Станислав Дмитриевский расскажет о градостроительной эволюции района церкви Трех Святителей, архитектурных особенностях объектов деревянного зодчества города, а также о живших и приезжавших сюда деятелях культуры и о борьбе за сохранение исторической застройки. Музыка Урала В Екатеринбурге матчи первого в истории России домашнего мирового первенства по футболу уже завершились. Тем не менее, фан-зона в городе продолжит транслировать матчи. Аншлаг ожидается 1 июля - во время трансляции игры 1/8 финала, в котором сборная России встретится с испанцами. Ожидается, что тогда фан-зону посетят 17 тыс. болельщиков.