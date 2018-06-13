Что ждет гостей ЧМ-2018 28 июня

ТАСС, 28 июня. Приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу болельщики со всего света в четверг, когда первенство пройдет "экватор", смогут увидеть янтарные кубки в Калининграде, научиться лепить посуду из глины в Ростове-на-Дону, а также попробовать мордовскую кухню в Саранске и провести ночь на музыкальном фестивале в Екатеринбурге.
В Ростове-на-Дону прошли все четыре матча группового этапа, а 2 июля здесь состоится игра 1/8 финала. У гостей, решивших задержаться в городе после матчей, будет возможность посетить по паспортам болельщиков музеи региона, например, "Шолохов-центр" на Большой Садовой, где их научат делать глиняную посуду.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. В каждом из них вы можете встретить болельщиков из-за рубежа. Какие советы вы можете им дать и как объяснить, где находится метро – в инфографике ТАСС.
Калининградский музей янтаря 28 июня откроет выставку кубков. "Мы расскажем об истории зарождения формы кубка, о спортивных кубках, в том числе истории кубка ФИФА, - рассказал ТАСС представитель музея. - В специально организованной витрине будет выставлен кубок XVI века".
В Сочи уже начали приезжать болельщики на матч Уругвай - Португалия, игра пройдет на стадионе "Фишт" 30 июня. Предматчевые дни гости посвящают экскурсиям, среди которых особой популярностью пользуются поездки на Красную Поляну. Например, интерес у футбольных фанатов вызывает короткий экомаршрут к водопаду Поликаря - самому крупному в Сочи и одному из самых высоких в Европе. Он расположен в зоне субальпийских лугов, в относительно легкой доступности.
"Высота водопада около 70 м, он находится на отметке между 1450 и 1600 м над уровнем моря. Ежедневно в период проведения чемпионата мира по футболу объект посещают более 800 туристов", - сообщили ТАСС в пресс-службе курорта "Горки Город", на территории которого находится водопад.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
Об ограничениях и особых правилах, введенных на время ЧМ-2018 — в инфографике ТАСС.
Кроме того, болельщикам предлагают смотреть матчи, расположившись в казино. Там в четверг гости смогут посмотреть игру Англия - Бельгия с комментариями Владимира Бесчастных - одного из лучших бомбардиров сборной России за всю ее историю, а в субботу и воскресенье матчи 1/8 финала в Красной Поляне будут комментировать чемпион СССР Александр Мостовой и обладатель Суперкубка УЕФА Павел Погребняк.
В Волгограде уже четвертый день стоит 40-градусная жара, поэтому все культурные мероприятия в городе пройдут у фонтанов в скверах и парках. В администрации Волгоградской области отметили, что в Центральном парке культуры и отдыха будут работать различные аттракционы, которые были востребованы и очень понравились иностранным гостям.
"Особенно популярна у болельщиков интерактивная зона с национальными подворьями русской избы, калмыцкой юрты и других, а также фотозона, где можно сделать фотографию на фоне дореволюционного Царицына. Болельщиков в четверг перед матчем Япония - Польша также будут развлекать мимы, ходулисты и фьоки", - рассказал директор парка Андрей Жарков.
Нижний Новгород приглашает болельщиков на прогулку по объектам архитектурного фестиваля "О"Город. Окно", во время которой нижегородский градозащитник Станислав Дмитриевский расскажет о градостроительной эволюции района церкви Трех Святителей, архитектурных особенностях объектов деревянного зодчества города, а также о живших и приезжавших сюда деятелях культуры и о борьбе за сохранение исторической застройки.
В Екатеринбурге матчи первого в истории России домашнего мирового первенства по футболу уже завершились. Тем не менее, фан-зона в городе продолжит транслировать матчи. Аншлаг ожидается 1 июля - во время трансляции игры 1/8 финала, в котором сборная России встретится с испанцами. Ожидается, что тогда фан-зону посетят 17 тыс. болельщиков.
Сейчас иностранные фанаты уезжают из города вслед за своими командами. Впрочем, гостей просят задержаться до выходных ради крупнейшего в России однодневного музыкального фестиваля "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night), который пройдет в ночь на 30 июня. Во время "музыкальной бессонницы" выступят более 2 тыс. музыкантов из 23 стран, а площадками фестиваля станут более 100 объектов - рестораны, кафе, музеи, театры, вузы, кинотеатры, скверы, балконы, гостиницы центра города.
В Калининграде 28 июня, в день матча Англия - Бельгия, откроется фестиваль "Гастрономическая карта России". Все 11 городов-организаторов чемпионата представят болельщикам и туристам свои традиционные блюда, сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
"К нам приезжает проект "Гастрономическая карта России" - 11 фудтраков, каждый из которых представляет регион, который принимает чемпионат, со своими специалитетами, со своей кухней", - сказал министр. Фестиваль пройдет в районе Верхнего озера недалеко от калининградского музея янтаря. Гости смогут узнать всё разнообразие российской кухни, которое не ограничивается солеными огурцами, блинами и пельменями, отметил министр.
Другой гастрономический фестиваль под названием "Вкусная Мордовия" откроется на площади Тысячелетия в Саранске. "Гостям фестиваля предложат отведать мордовские блины "пачат", национальный напиток "позу", ватрушки с картофелем "кургоня", пирожки с различными начинками, кислое молоко "чапамо ловсо", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
В четверг на сцене фестиваля болельщиков в Самаре будет выступать британский диджей Пол Окенфолд, один из наиболее высокооплачиваемых диджеев в мире. Кроме своих музыкальных альбомов, Окенфолд известен своей работой над саундтреками к различным кинолентам, в том числе к фильмам "Матрица: Перезагрузка" и "Умри, но не сейчас".
Любители классики и романса смогут насладиться музыкой на концерте народной артистки СССР и Грузии Нани Брегвадзе при участии Эки Мамаладзе в Казани. Концерт пройдет вечером четверга в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
В Санкт-Петербурге в четверг вечером в Концертном зале Мариинского театра состоится мировая премьера оперы "Затмение" современного композитора Александра Раскатова. Сочинение о судьбе декабристов создавалось на основе дневников и воспоминаний свидетелей эпохи, а также произведений Федора Достоевского и Александра Дюма. Его персонажи часто поют в крайних регистрах, что "позволяет создать наибольшее драматическое напряжение", отметил сам автор. Дирижировать первым исполнением оперы будет маэстро Валерий Гергиев.