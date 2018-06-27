Корейские болельщики встретили победу в матче ЧМ с немцами в Казани по-восточному спокойно

Встреча состоялась в среду и завершилась победой сборной Южной Кореи со счетом 2:0

Пешеходная улица Баумана стала заполняться болельщиками сборных Южной Кореи и Германии примерно через час после завершения матча. Грустные немцы неспешно прогуливались по городу в поисках места, где можно посмотреть следующий матч чемпионата. Корейцы, несмотря на то, что их сборная одержала победу, не спешили открыто выражать радость - на лицах гостей из азиатской страны можно было прочитать покой и смирение. Возникало ощущение, что победа в матче с командой Германии - это, что-то само собой разумеющееся.

Корейские болельщики, выходя со стадиона, вели себя предельно сдержанно, отмечая историческую победу над действующим чемпионом мира по футболу редкими выкриками "Корея". Немецкие болельщики и вовсе шли со стадиона практически безмолвно. Скорее всего, фанатов обеих команд удручало то, что их сборные покидают турнир.

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Южной Кореи встретили победу любимой команды в матче против действующих чемпионов мира, сборной Германии, спокойно и без ярких эмоций. Центральную пешеходную улицу Казани после завершения матча заполнили болельщики двух сборных, сыгравших последнюю игру на чемпионате в России. Матч сборных Южной Кореи и Германии стал четвертым на "Казань- Арене", также тут пройдут матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

"Это был очень хороший матч, я даже не ожидал, что мы одержим победу, поскольку Германия - очень сильный соперник. Перед началом матча мы надеялись на хорошую игру нашей команды и очень надеялись, что игроки нашей сборной своей игрой дадут повод гордиться ими, так что я очень доволен результатом игры, но я, к сожалению, разочарован тем, что это не позволило нам выйти в следующий раунд", - рассказал ТАСС болельщик из Южной Кореи Инсик Ли.

Были и те, кто громко выражал радость за корейскую сборную - через 30 минут после завершения матча корреспондент ТАСС встретил на улице Баумана двух близнецов из Мексики, которые скандировали - "Южная Корея!". "Матч Германия - Корея был очень хорошим, мы очень рады, что сборная Южной Кореи одержала победу, потому что это позволило Мексике выйти в следующий раунд. Спасибо Южной Корее, мы в плей-офф, мы продолжаем выступать на чемпионате мира. Здесь в России очень много мексиканцев, и нам нужно продолжать здесь играть, чтобы все были счастливы", - поделился один из братьев по имени Алекс Эрреро из Тихуаны.

Болельщики сборной Германии не скрывали своих эмоций от результата игры. По словам одного из болельщиков европейской сборной Доминика Лангенеггера, сборная Германии играла с достойным противником. "Я не хочу ничего говорить плохого, но это очень горько, невероятно горько, что мы проиграли, но сборная Южной Кореи заслужила этот результат. Мы находимся в очень-очень гостеприимной стране, и все к нам очень доброжелательны и милы, мы желаем России всего самого лучшего на этом чемпионате", - поделился он с ТАСС.