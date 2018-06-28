историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
28 июня, 00:09
Команды Сенегала и Колумбии сыграют в Самаре на чемпионате мира по футболу
Футболисты сборной Сенегала
© Донат Сорокин/ТАСС
Ближайшие матчи
28 июня, 17:00
Групповой этап
ЯпонияПольша
28 июня, 17:00
Групповой этап
СенегалКолумбия
28 июня, 21:00
Групповой этап
АнглияБельгия
расписание всех игр
Встреча состоится в четверг и начнется в 17:00 мск

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Два матча в Волгограде и Самаре будут сыграны в четверг на чемпионате мира по футболу в группе H. Во встречах между командами Японии и Польши, а также Сенегала и Колумбии определятся последние участники 1/8 финала. Шансы выйти в плей-офф потеряли лишь поляки.

После двух туров в группе H по четыре очка набрали команды Японии и Сенегала, которые имеют одинаковую разницу мячей (4:3). Три очка в активе у колумбийцев (4:2), которым для выхода в 1/8 финала необходимы собственная победа либо ничья и поражения японцев в параллельном матче. Команды Сенегала и Японии устроят и ничьи, если они сыграют с одинаковым счетом, для определения победителя в группе предстоит считать рейтинг "фэйр-плей" - количество желтых и красных карточек, полученных футболистами команд. В случае поражения колумбийцев сборная Японии выйдет в 1/8 финала даже при собственной неудаче, тогда как сенегальцы могут остаться вторыми, если проиграют с меньшим счетом, чем в параллельной игре команда Японии.

Заключительные матчи группы H начнутся в 17:00 мск, так что командам не приходится выбирать себе соперника по 1/8 финала, где они сыграют с представителями группы G. Здесь первое место в очной встрече в 21:00 разыграют сборные Бельгии и Англии.

Колумбии нужна еще одна победа

Команды Сенегала и Колумбии сыграют на "Самара-Арене". Колумбийцы на старте турнира проиграли команде Японии (1:2), однако с третьей минуты они играли в меньшинстве, пропустив гол с пенальти. Зато во втором матче сборная Колумбии одержала яркую победу над поляками - 3:0, подтвердив статус одной из самых талантливых команд турнира. Прекрасный матч провели атакующие игроки сборной Колумбии - Радамель Фалькао, Хамес Родригес, Хуан Кинтеро и Хуан Куадрадо.

"Мы должны найти слабые места сенегальцев, это будет сложная игра, потому что есть много давления на нас, но у нас очень сильный дух. Сенегал - очень сильная команда, игроки хороши как физически, так и технически, они играют как европейцы", - заявил главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман.

Сборная Сенегала после победы над поляками (2:1) сыграла вничью с японцами (2:2), показав футбол с красивыми атаками и ошибками в обороне. При этом сенегальцам необходимо в первую очередь сыграть в прагматичный футбол, учитывая, что поражение наверняка лишит их возможности продолжить выступление на турнире.

По словам главного тренера сенегальцев Алиу Сиссе, у его команды хорошие шансы победить, ведь именно соперник должен во что бы то ни стало выигрывать. При этом его футболисты будут настроены лишь на победу.

По мнению Сиссе, решающим фактором в матче станет игра в середине поля. "У них есть хорошие игроки в центре поля, а у нас - футболисты, которые могут им противостоять", - отметил сенегальский специалист.

Главным арбитром матча назначен Милорад Мажич из Сербии.

Японцы надеются разбить польскую оборону

Сборные Японии и Польши встретятся на "Волгоград- Арене". Проиграв и сенегальцам, и колумбийцам, польские футболисты потеряли шансы на выход из группы, однако японцам вряд ли стоит рассчитывать на благосклонность соперников. Польская команда обладает достаточно сильными амбициозными игроками, которые захотят одержать хотя бы одну победу на турнире. К тому же поляки не выходили из группы и на двух предыдущих своих чемпионатах мира - в 2002 и 2006 годах, однако каждый раз выигрывали заключительный матч.

Для польского форварда Роберта Левандовского предстоящий матч станет еще одной возможностью забить-таки на чемпионате мира. 29-летний капитан поляков, который забил за национальную команду рекордные 55 мячей, дебютировал на мировых первенствах, но пока отличиться не сумел.

Команда Японии сумела набрать уже четыре очка, умело использовав слабости соперников. Сначала японцы победили игравших в меньшинстве и уставших в концовке соперников из Колумбии, а затем дважды сумели сравнять счет в матче с сенегальцами, явно уступая сопернику по игре. Оба раза удачно выходил на замену у сборной Японии бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, который теперь выступает в Мексике.

"Завтра мы постараемся владеть мячом и показать японский стиль футбола. Не считаем, что сборная Польши - это непобедимая команда, и ее оборону нельзя разбить", - заявил главный тренер японской сборной Акиро Нисино.

Главный арбитр матча команд Японии и Польши - Джанни Сиказве из Замбии.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Швейцарцы пробились в плей-офф ЧМ-2018 по футболу после ничьей с командой Коста-Рики
28 июня, 01:31
СМИ: футболист сборной Германии Озил повздорил с фанатом после матча с южнокорейцами
28 июня, 01:23
Кэмпбелл: самоотверженная игра помогла костариканцам добиться ничьей со швейцарцами на ЧМ
28 июня, 01:02
Вратарь Стойкович надеется, что сербским болельщикам не стыдно за игру команды на ЧМ-2018
28 июня, 00:58
Тренер сборной Бразилии считает, что его футболисты провели хороший матч против сербов
28 июня, 00:50
Футболист сборной Бразилии Марсело был заменен в матче ЧМ с сербами из-за болей в спине
28 июня, 00:36
Что ждет гостей ЧМ-2018 28 июня
28 июня, 00:32
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White