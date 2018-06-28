Команды Сенегала и Колумбии сыграют в Самаре на чемпионате мира по футболу

Встреча состоится в четверг и начнется в 17:00 мск

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Два матча в Волгограде и Самаре будут сыграны в четверг на чемпионате мира по футболу в группе H. Во встречах между командами Японии и Польши, а также Сенегала и Колумбии определятся последние участники 1/8 финала. Шансы выйти в плей-офф потеряли лишь поляки.

После двух туров в группе H по четыре очка набрали команды Японии и Сенегала, которые имеют одинаковую разницу мячей (4:3). Три очка в активе у колумбийцев (4:2), которым для выхода в 1/8 финала необходимы собственная победа либо ничья и поражения японцев в параллельном матче. Команды Сенегала и Японии устроят и ничьи, если они сыграют с одинаковым счетом, для определения победителя в группе предстоит считать рейтинг "фэйр-плей" - количество желтых и красных карточек, полученных футболистами команд. В случае поражения колумбийцев сборная Японии выйдет в 1/8 финала даже при собственной неудаче, тогда как сенегальцы могут остаться вторыми, если проиграют с меньшим счетом, чем в параллельной игре команда Японии.

Заключительные матчи группы H начнутся в 17:00 мск, так что командам не приходится выбирать себе соперника по 1/8 финала, где они сыграют с представителями группы G. Здесь первое место в очной встрече в 21:00 разыграют сборные Бельгии и Англии.

Колумбии нужна еще одна победа

Команды Сенегала и Колумбии сыграют на "Самара-Арене". Колумбийцы на старте турнира проиграли команде Японии (1:2), однако с третьей минуты они играли в меньшинстве, пропустив гол с пенальти. Зато во втором матче сборная Колумбии одержала яркую победу над поляками - 3:0, подтвердив статус одной из самых талантливых команд турнира. Прекрасный матч провели атакующие игроки сборной Колумбии - Радамель Фалькао, Хамес Родригес, Хуан Кинтеро и Хуан Куадрадо.

"Мы должны найти слабые места сенегальцев, это будет сложная игра, потому что есть много давления на нас, но у нас очень сильный дух. Сенегал - очень сильная команда, игроки хороши как физически, так и технически, они играют как европейцы", - заявил главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман.

Сборная Сенегала после победы над поляками (2:1) сыграла вничью с японцами (2:2), показав футбол с красивыми атаками и ошибками в обороне. При этом сенегальцам необходимо в первую очередь сыграть в прагматичный футбол, учитывая, что поражение наверняка лишит их возможности продолжить выступление на турнире.

По словам главного тренера сенегальцев Алиу Сиссе, у его команды хорошие шансы победить, ведь именно соперник должен во что бы то ни стало выигрывать. При этом его футболисты будут настроены лишь на победу.

По мнению Сиссе, решающим фактором в матче станет игра в середине поля. "У них есть хорошие игроки в центре поля, а у нас - футболисты, которые могут им противостоять", - отметил сенегальский специалист.

Главным арбитром матча назначен Милорад Мажич из Сербии.

Японцы надеются разбить польскую оборону

Сборные Японии и Польши встретятся на "Волгоград- Арене". Проиграв и сенегальцам, и колумбийцам, польские футболисты потеряли шансы на выход из группы, однако японцам вряд ли стоит рассчитывать на благосклонность соперников. Польская команда обладает достаточно сильными амбициозными игроками, которые захотят одержать хотя бы одну победу на турнире. К тому же поляки не выходили из группы и на двух предыдущих своих чемпионатах мира - в 2002 и 2006 годах, однако каждый раз выигрывали заключительный матч.

Для польского форварда Роберта Левандовского предстоящий матч станет еще одной возможностью забить-таки на чемпионате мира. 29-летний капитан поляков, который забил за национальную команду рекордные 55 мячей, дебютировал на мировых первенствах, но пока отличиться не сумел.

Команда Японии сумела набрать уже четыре очка, умело использовав слабости соперников. Сначала японцы победили игравших в меньшинстве и уставших в концовке соперников из Колумбии, а затем дважды сумели сравнять счет в матче с сенегальцами, явно уступая сопернику по игре. Оба раза удачно выходил на замену у сборной Японии бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, который теперь выступает в Мексике.

"Завтра мы постараемся владеть мячом и показать японский стиль футбола. Не считаем, что сборная Польши - это непобедимая команда, и ее оборону нельзя разбить", - заявил главный тренер японской сборной Акиро Нисино.

Главный арбитр матча команд Японии и Польши - Джанни Сиказве из Замбии.