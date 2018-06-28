Сборные Англии и Бельгии сыграют за первое место в группе G на чемпионате мира по футболу

Встреча состоится в четверг и начнется в 21:00 мск

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Двумя матчами в Саранске и Калининграде в четверг завершится предварительная стадия чемпионата мира по футболу. Команды Бельгии и Англии разыграют первое место в группе G, тогда как уже потерявшие шансы на выход в плей-офф сборные Туниса и Панамы проведут утешительный матч.

Сборные Англии и Бельгии в двух стартовых матчах одержали по две победы с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей (8:2), так что в случае ничьей между ними придется считать рейтинг "фэйр-плей" - количество желтых и красных карточек. В стартовых матчах предупреждениями были наказаны англичане Кайл Уокер и Рубен Лофтус-Чик, а также бельгийцы Ян Вертонген, Кевин Де Брюйне и Тома Менье, так что именно англичане пока занимают первое место в группе.

Если команды сыграют вничью, а англичане получат на одну карточку больше, придется проводить жеребьевку.

Матч лидеров группы G пройдет на "Калининград-Арене", встреча начнется в 21:00 мск. При этом бельгийцы и англичане, выходя на поле, уже будут знать своих возможных соперников по 1/8 финала из группы H, заключительные матчи в которой завершатся двумя часами ранее. На два первых места там претендуют сборные Японии, Сенегала и Колумбии.

Сборные Англии и Бельгии оказались намного сильнее своих соперников по группе, при этом если бельгийцы оба своих матча выиграли с разгромным счетом (3:0 у панамцев, 5:2 - у тунисцев), то английская команда не без труда в дебюте победила африканцев - 2:1, забив решающий мяч в самой концовке. Зато панамцам англичане забили уже пять голов в первом тайме, доведя матч до счета 6:1.

Лукаку Кейна не догонит

Лидером сборной Англии проявил себя 24-летний капитан команды Гарри Кейн, который забил пять голов в двух матчах (из них два - с пенальти), возглавив список лучших бомбардиров турнира. Свой результативный форвард есть и у бельгийской сборной - Ромелу Лукаку в каждом из матчей забивал по два гола.

При этом Лукаку получил повреждение во встрече с тунисцами и пропустил несколько тренировок. Его участие в предстоящей игре практически исключено, рисковать своим ключевым игроком наставник бельгийцев Роберто Мартинес не станет. Зато полностью восстановились и готовы играть два центральных защитника - Томас Вермален и Венсан Компани, которые пропустили предыдущие встречи.

Учитывая, что результат предстоящей игры не будет носить первостепенного значения, тренеры команд Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес могут поберечь ведущих игроков и сделать перестановки в составах. К тому же команды имеют возможность выбрать себе соперников по 1/8 финала. Хотя Саутгейт категорически заявил, что его команда будет играть только на победу, без оглядки на соперника по следующей игре.

"Думаю, получится хороший матч, даже если на поле не будет нескольких ведущих футболистов обеих команд. Те, кто их заменит, будет стараться закрепиться в составе. Так что уровень игры может быть даже выше, чем при участии всех основных", - заявил Саутгейт, который при этом не подтвердил, что выпустит резервистов. Он лишь дал понять, что в основном составе сыграет полузащитник Эрик Дайер, который пока здесь провел лишь несколько минут.

Главным арбитром матча назначен Дамир Скомина из Словении.

Утешительная игра Туниса и Панамы

На "Мордовия-Арене" в Саранске свой заключительный матч на турнире проведут команды Туниса и Панамы. После двух поражений они будут играть лишь за свою честь. Если тунисцы дали бой обоим фаворитам, то команда Панамы, дебютировавшая на чемпионатах мира, дважды проиграла крупно. Забив при счете 0:5 первый гол в истории мировых первенств, панамцы отмечали это историческое событие, как будто они вышли из группы, а автор мяча, 37-летний защитник Фелипе Балой уже стал героем нации.

Сборная Туниса на чемпионатах мира уже побеждала, но было это 40 лет назад, победив мексиканцев (3:1). Победа, одержанная тунисцами 2 июня 1978 года в аргентинском Росарио, стала первой для всех африканских сборных на чемпионатах мира, однако сами "Орлы Карфагена" в 13 последующих матчах добились лишь четырех ничьих при девяти поражениях.

Главный арбитр матча - Наваф Шукралла из Бахрейна. Дисквалифицированы игроки сборной Панамы Майкл Мурильо и Армандо Купер.