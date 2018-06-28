Путин посетит парк футбола на Красной площади

Президент в четверг также примет в Кремле выпускников военных вузов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит на Красной площади Парк футбола чемпионата мира 2018 года. Как сообщила пресс-служба президента, также в четверг глава государства примет в Кремле выпускников военных вузов.

Футбол на Красной площади

В оргкомитете "Россия - 2018" сообщили ТАСС, что, как ожидается, Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в четверг в Парке футбола на Красной площади дадут старт матчу между командой легенд ФИФА и юношеским клубом "Тотем" из Красноярска. В команде легенд сыграют чемпионы мира разных лет - немец Лотар Маттеус (1990), испанцы Икер Касильяс и Карлес Пуйоль (2010), бразилец Роналдо (1994, 2002), а также бывшие футболисты сборной России Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин.

"Тотем" был основан в 2003 году, команда является чемпионом мира 2016 года среди детских домов и школ-интернатов. В клубе наряду с другими ребятами тренируются 45 воспитанников красноярского детского дома №1 и 20 детей из неблагополучных семей. В марте перед товарищеским матчем между сборными России и Бразилии "Тотем" был представлен в качестве коллективного посла чемпионата мира. Путин ранее уже встречался с юными футболистами - в 2016 году на полях форума "Сообщество" в Москве и в феврале 2018 года во время своей рабочей поездки в Красноярск.

Парк футбола чемпионата мира на Красной площади открылся 21 июня. Здесь он будет работать до завершения турнира. Парк начал свой путь 24 марта в Сочи, после чего каждые выходные перемещался по городам чемпионата мира - Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самара, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербурге и Калининград. Здесь проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на футбольных аттракционах.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Путин посещал матч открытия ЧМ-2018 в "Лужниках", в котором сборная России победила команду Саудовской Аравии (5:0). В дни чемпионата президент России проводит также ряд встреч с иностранными лидерами, прибывающими на соревнования.

Прием в честь лучших

"28 июня Владимир Путин поздравит выпускников военно-учебных заведений Минобороны России и других силовых ведомств на торжественном приеме, который ежегодно организуется в их честь в Кремле", - говорится в сообщении пресс-службы президента. Эта традиция была заложена в 1935 году и прерывалась только на несколько лет - с 1941 по 1957 год. На прием, как сообщили в пресс-службе, приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и организаций высшего образования МВД и ФСИН России.

Традиционно на таких мероприятиях президент обращается с речью к выпускникам, в которой поздравляет их с окончанием учебы и очерчивает круг задач, стоящих перед Вооруженными силами, правоохранительными органами и спецслужбами.