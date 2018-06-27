Тренер: Швейцарцам не хватило мотивации для победы в матче ЧМ с костариканцами

Встреча третьего тура группового этапа прошла в Нижнем Новгороде и завершилась вничью со счетом 2:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Сборной Швейцарии по футболу не хватило мотивации для победы в матче чемпионата мира с командой Коста-Рики, однако минимальная задача по выходу из группы выполнена. Об этом сообщил журналистам главный тренер швейцарской команды Владимир Петкович.

Сборная Швейцарии со второго места в группе вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со шведами

"Минимальная цель, которую нужно было выполнить, достигнута, сейчас нужно будет сконцентрироваться на следующем сопернике. Я хочу поздравить команду Коста-Рики, на этом чемпионате она росла от матча к матчу, создала немало сложностей для нас. Сегодня у нас, может быть, не хватило мотивации для победы", - сказал тренер.

Специалист считает, что футболистам сборной Швейцарии "нужно играть лучше, чем сегодня". "Амбиций нам не занимать", - заверил он.

Петкович надеется, что зрелищный футбол, который показывает команда, вызовет симпатии российских болельщиков, и они будут поддерживать Швейцарию на чемпионате. "Попробуем сохранить эту искру в игре со шведами. Может быть, болельщики, увидев зрелищным футбол, станут нам симпатизировать", - добавил тренер.

Сборная Швейцарии вышла в плей-офф со второго места в группе E. В 1/8 финала швейцарцы сыграют со шведами.