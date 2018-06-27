Бывший футболист сборной Сербии Видич назвал стадион "Спартак" великолепным

Бывший игрок красно-белых поблагодарил болельщиков "Спартака" и пожелал бывшему клубу завоевать много трофеев

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Сербии по футболу и "Спартака" Неманья Видич назвал новый стадион московского клуба великолепным. Об этом он заявил журналистам после матча чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Бразилии (0:2).

"Я впервые на этом стадионе, он великолепен, особенно внутри, - сказал Видич. - Он полностью отличается от того, где играли мы. Рад, что на этом стадионе проводится чемпионат мира. "Спартак" уже завоевал титулы на этом стадионе и, надеюсь, выиграет еще не один".

"Хочу сказать болельщикам "Спартака" спасибо за то, что всегда поддерживали меня, - добавил Видич. - Хочу пожелать им блистательного будущего и много трофеев. Пусть наслаждаются "Спартаком".

Видич выступал за московский "Спартак" в 2004-05 годах, после чего перешел в английский "Манчестер Юнайтед".