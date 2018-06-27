Тренер сборной Коста-Рики поблагодарил россиян за поддержку в матче ЧМ со швейцарцами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Коста-Рики ощущали поддержку российских болельщиков в матче чемпионата мира с командой Швейцарии на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер костариканцев Оскар Рамирес.
Встреча третьего тура группового этапа прошла в Нижнем Новгороде и завершилась вничью со счетом 2:2. На матче присутствовало 43 319 человек.
"Хотел бы поблагодарить болельщиков из России, было великолепно ощущать их поддержку, мне это понравилось. Сборная Коста-Рики популярна за рубежом, может быть, поэтому болельщики поддерживали нас", - сказал он.
Сборная Коста-Рики не вышла из группы E, набрав одно очко в трех матчах группового этапа чемпионата. "Сегодня был наш последний матч, к сожалению, нам не удалось выйти из группы. Мое будущее? Пока я ничего не знаю о своем будущем", - отметил специалист.
Говоря об игре, Рамирес рассказал, что первые 20-25 минут костариканцам удавалось контролировать мяч. "Потом стало сложнее, переходы соперника стали быстрее, нашей защите было очень тяжело. Во втором тайме мы перекинули акценты на фланги, я думаю, это позволило нам существенно улучшить свое положение. Мы играли против сложных команд, которые имеют второй и шестой номера в рейтинге ФИФА [Международной федерации футбола]", - добавил тренер.
В турнирной таблице группы E сборная Швейцарии заняла второе место, набрав пять очков, и вышла в плей-офф. В 1/8 финала швейцарцы встретятся с командой Швеции, которая стала победителем группы F. Матч пройдет 3 июля в Санкт- Петербурге, начало в 17:00 мск.