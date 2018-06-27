Тренер сборной Коста-Рики поблагодарил россиян за поддержку в матче ЧМ со швейцарцами

Встреча третьего тура группового этапа прошла в Нижнем Новгороде и завершилась вничью со счетом 2:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Коста-Рики ощущали поддержку российских болельщиков в матче чемпионата мира с командой Швейцарии на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер костариканцев Оскар Рамирес.

Встреча третьего тура группового этапа прошла в Нижнем Новгороде и завершилась вничью со счетом 2:2. На матче присутствовало 43 319 человек.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков из России, было великолепно ощущать их поддержку, мне это понравилось. Сборная Коста-Рики популярна за рубежом, может быть, поэтому болельщики поддерживали нас", - сказал он.